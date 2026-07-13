אחרי שבאבניקים: דניאל גד יככב בסדרה חדשה על התנ"ך

דניאל גד, כוכב "שבאבניקים", מחובר למסורת היהודית לא רק בתפקיד - אלא גם במציאות. בסדרה החדשה שלו הוא יוצא למסע בעקבות התנ"ך". כך מתפרסם לראשונה היום (שני) באתר סרוגים.

איך ספר שנכתב לפני אלפי שנים יכול לדבר אל החיים שלנו היום? זו השאלה שעומדת במרכז הסדרה "התנ"ך - לא כמו שחשבתם", אחת מהפקות המקור החדשות של פלטפורמת הסטרימינג "רגע TV", שתעלה לאוויר מחר (שלישי).

את הסדרה מובילים השחקן דניאל גד והרב חננאל אתרוג, שיוצאים יחד למסע בעקבות ספרי הנביאים והסיפורים הגדולים של התנ"ך, במטרה להציג אותם מזווית עדכנית, נגישה ורלוונטית למציאות הישראלית של ימינו.

בכל פרק פותחים השניים צוהר לסיפור מקראי אחר, ובוחנים כיצד הדילמות, הערכים והשאלות שמעסיקים את גיבורי התנ"ך ממשיכים ללוות גם את החברה הישראלית כיום. באמצעות שיח בגובה העיניים וחיבור לעולם המוכר לצופים, מבקשת הסדרה להראות שהתנ"ך אינו רק סיפור מן העבר - אלא מקור חי ורלוונטי להתבוננות על ההווה.

ב"רגע TV" מסרו: "אנחנו מאמינים שהתנ"ך הוא נכס תרבותי של כל ישראלי. המטרה שלנו הייתה ליצור סדרה שתדבר גם אל מי שלא פותח תנ"ך ביומיום, ותוכיח שהסיפורים העתיקים והשאלות הגדולות שליוו את עם ישראל לאורך הדורות עדיין רלוונטיים, מסקרנים ומעוררי מחשבה גם היום".

"התנ"ך - לא כמו שחשבתם" היא אחת מעשרות הפקות המקור שיעלו מחר עם השקת "רגע TV", פלטפורמת הסטרימינג החדשה לציבור הדתי, החרדי והמסורתי, שתציע דרמות, סדרות דוקומנטריות, תוכניות מקור ותכנים לכל המשפחה.