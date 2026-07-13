יעקב אשר נגד היועמ"שית: "מי שלא יעצור את זה היום, יפגוש את זה מחר"

חבר הכנסת יעקב אשר (יהדות התורה) מתח ביקורת חריפה על התנהלות היועצת המשפטית לממשלה ועל סוגיית סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, והזהיר מפני מה שכינה הרחבת ההתערבות המשפטית גם כלפי גופים נוספים בעתיד.

בדברים שפרסם טען אשר כי מי שסבורים שהמהלך הנוכחי יסתיים בעמותות מסוימות טועים בהערכתם. לדבריו, גם גורמים בציונות הדתית עלולים להיפגע בהמשך מהלכים דומים.

"מה שסמוטריץ' וחבריו מהציונות הדתית לא מבינים", כתב, "הוא שהשלב הבא של היועמ"שים וחבר מרעיהם יהיה שלילת סעיף 46 גם מעמותות שקשורות ל'מתנחלים' ול'משיחיים', שמהווים לדעתם סכנה לדמוקרטיה".

אשר פנה ישירות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' והזהיר מפני ההשלכות של אי-התערבות בנושא. "בצלאל, זו נורת אזהרה למדרון חלקלק ומסוכן", כתב. "מי שלא עוצר את זה היום, יפגוש את זה מחר".