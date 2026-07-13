סיעת הציונות הדתית בגבעת שמואל מתפצלת

ברקע הודעתו של חבר מועצת העיר רז שרייבר על פרישתו מהקואליציה העירונית בגבעת שמואל, מתברר כי הנציג השני בעירייה מסיעת הציונות הדתית לא מתכוון לפרוש. חבר המועצה שמוליק מאירוביץ, המשמש כמחזיק תיק שפ"ע ואיכות הסביבה, הודיע כי ימשיך לכהן כחלק מהקואליציה ולהוביל את פעילותו מתוך שולחן קבלת ההחלטות.

לדבריו, ההודעה על פרישתו של שרייבר התקבלה ללא תיאום עמו ואינה משקפת את עמדתו. "הדרך האמיתית והנכונה לשרת את הציבור שנתן בנו את אמונו היא מתוך הקואליציה ומסביב לשולחן קבלת ההחלטות" הודיע.

"נמשיך לקדם את הנושאים החשובים"

מאירוביץ הדגיש כי בכוונתו להמשיך לפעול במסגרת הנהלת העיר לקידום הנושאים שעליהם הוא מופקד, ובהם שיפור פני העיר, איכות הסביבה ופיתוח המרחב הציבורי.

לדבריו, לצד תחומי האחריות העירוניים, בכוונתו לקדם גם סוגיות מרכזיות עבור הציבור הדתי בעיר ובהן בחירת רב לעיר, הסדרת היחסים ושיתוף הפעולה בין עיריית גבעת שמואל לישיבת בני עקיבא, וכן הרחבת המענים לציבור הפנויים והפנויות בעיר.

"כמחזיק תיק שפ"ע ואיכות הסביבה אני רואה חשיבות עליונה להמשיך להוביל את שיפור פני העיר ואיכות החיים של תושבינו" אמר "יחד נמשיך בעשייה לטובת כלל תושבי העיר".

המשבר הפוליטי

הודעתו של מאירוביץ מגיעה לאחר שחבר סיעתו רז שרייבר הודיע על פרישתו מהקואליציה בעקבות שורת מחלוקות, צעד שעורר הערכות על אפשרות למשבר פוליטי בעירייה.

אלא שכעת, עם הודעתו של מאירוביץ כי יישאר בקואליציה, נראה כי לפחות בשלב זה הנהלת העיר שומרת על יציבות, כאשר אחד משני נציגי סיעת הציונות הדתית ממשיך להיות חלק מהקואליציה העירונית.