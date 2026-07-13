טראמפ: "נשלוט במצר הורמוז ונקבל על כך כסף"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ השמיע הצהרות חריפות בנוגע לאיראן ולחשיבותו האסטרטגית של מצר הורמוז, כאשר התייחס הן להתנהלות מול המשטר בטהרן והן לעתיד השליטה באחד מנתיבי השיט החשובים בעולם.

בדבריו אמר טראמפ כי "אנחנו נהיה אלה ששולטים במצר הורמוז ונקבל על זה כסף", אמירה המתייחסת למעבר הימי המחבר בין המפרץ הפרסי למפרץ עומאן, שדרכו עוברת חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית. לאורך השנים עמד המצר במוקד מתיחויות ביטחוניות בין איראן לבין ארצות הברית ובעלות בריתה, בשל חשיבותו לכלכלה העולמית ולשוקי האנרגיה.

טראמפ התייחס גם למשא ומתן שניהלה ארצות הברית מול איראן, ואמר כי למרות שמנהיגי הרפובליקה האסלאמית הם "מקצוענים במשא ומתן", לדבריו הם לא הצליחו להשיג ממנו ויתורים כלשהם.

"הם לא קיבלו ממני כלום", אמר הנשיא. "אנחנו לוקחים מהם הכול, כמו נפט ואדמה, אחרי שהייתה לנו עסקה והם הפרו אותה". בדבריו רמז טראמפ כי איראן היא זו שהפרה את ההבנות שהושגו בעבר, ולכן לדבריו איבדה את הזכות ליהנות מההסדרים שהיו קיימים.