"לא נעזוב את הקו הצהוב עד שחיזבאללה יפורק מנשקו"

בראיון מיוחד לתכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק באתר "סרוגים", פורס השר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום, זאב אלקין, את משנתו האסטרטגית המשלבת ביטחון, התיישבות ופוליטיקה.

אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מתייחס לשינוי המאזן מול איראן וחיזבאללה, מציג את תכניות המיליארדים לשיקום הצפון, וחוגג את מה שהוא מכנה "מהפכה היסטורית" ביהודה ושומרון.

המערכה מול איראן והקשר עם טראמפ

בפתח הראיון התייחס אלקין למתיחות הגוברת בין ארה"ב לאיראן ולחזרת הסנקציות. הוא מברך על הגישה הנחושה של הממשל האמריקאי, שלדבריו הבין סוף סוף עם מי יש לו עסק.

אמרנו מראש שהאיראנים רמאים ואין להם שום כוונה לקיים את ההסכם הזה לא בנושא של מצר הורמוז ולא בנושא של הגרעין וגם אמריקאים רואים שהאיראנים משחקים את המשחקים וכראוי למעצמה התחילו להשיב כמו שמעצמה צריכה להשיב על המשחקים האלה והם מתחילים להיות נחושים..."

"ביטול הקלות על הסנקציות על הנפט – זה אירוע דרמטי... כל דבר שמחליש את המשטר הזה מבחינתנו הוא מבורך".

על מערכת היחסים עם הנשיא טראמפ והביקורות שנשמעו כלפיו לאחרונה, מציע אלקין גישה ריאליסטית, תוך מתן קרדיט לניהול המדיני של ראש הממשלה.

"הנשיא טראמפ הוא נשיא אמריקאי... הוא הנשיא הכי ידידותי למדינת ישראל בטח כשאני מסתכל על 20 שנים אחרונות... אבל הוא לא עובד אצלנו. נתניהו הצליח להכניס את האינטרסים שלנו בתוך מפת האינטרסים שלו באומנות מדהימה".

רצועת הביטחון בלבנון: "בינת' ג'בל שטוחה לחלוטין"

אחד הנושאים הדרמטיים בראיון הוא המציאות החדשה שצה"ל יצר בדרום לבנון. אלקין מדגיש כי ישראל לא תעזוב את רצועת הביטחון שהוקמה עד שחיזבאללה יפורק מנשקו בכל שטח לבנון.

"יצרנו מציאות חדשה בלבנון... יש רצועת ביטחון משמעותית מאוד של 9-10 קילומטר מהגבול... בהסכם מדיני הצלחנו להגיע להסכם שעד שלבנון לא מפרקת את חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון, אנחנו לא צריכים לעזוב את רצועת הביטחון".

אלקין מתאר את ההרס המוחלט של תשתיות הטרור בכפרי הגבול, שלדבריו לא יאפשרו לחיזבאללה לחזור לאזור.

"אם תיקח את הכפרים השיעים ממש על קו הגבול – לא נשאר מהם כלום... חיזבאללה כל בית הפכו אותו לתשתית... בינת' ג'בל שטוחה לחלוטין. חיזבאללה כבר לא יכול לחזור לכפרים האלה, הם לא קיימים. זה שינוי דרמטי להרבה שנים קדימה".

שיקום הצפון: 14.5 מיליארד ש"ח ומהפכה בקצרין

כשר האחראי על שיקום הצפון, אלקין מציג תקציבי עתק ופרויקטים אסטרטגיים שנועדו לא רק לשקם, אלא להזניק את האזור קדימה. הוא מציין את הקמת אוניברסיטת קריית שמונה והגליל (על בסיס מכללת תל חי) כהישג אדיר שבוצע תוך שנה אחת.

"סיימנו את האירוע הזה בהיקף של 14.5 מיליארד שקל... קצרין תהפוך לעיר הישראלית הראשונה ברמת הגולן. זה אירוע מדיני, לא רק התיישבותי... היא תהיה בעוד חמש שנים בדרך להיות עיר עם 20,000 תושבים".

בתגובה לביקורת על קצב השיקום, מסביר אלקין כי התהליכים לוקחים זמן, אך הכסף כבר מושקע בשטח, כולל בחינוך ובהתחדשות עירונית.

"המבחן הוא בביצוע... המדינה שמה המון כסף כדי לשנות את פני קריית שמונה... יקומו בניינים חדשים, יהיו יותר תושבים, ויהיו שם ממ"דים... נהריה עכשיו קיבלה כמעט מיליארד שקל".

המהפכה ביהודה ושומרון

אלקין, המתגורר בכפר אלדד שבגוש עציון, מתאר בהתרגשות את הצמיחה האדירה בהתיישבות, תוך שהוא מציין כי בשנתיים האחרונות הוקמו או הוכשרו למעלה מ-100 יישובים.

"מה שקרה פה בשנתיים האחרונות זה מהפכה שיכולנו רק לחלום עליה... הוקמו יותר מ-100 יישובים חדשים ביהודה ושומרון או שהוכשרו יישובים שהיו קיימים בפועל אבל לא היה להם סטטוס... הכל השתנה".

פוליטיקה, פריימריז והקשר למגזר

לקראת הפריימריז בליכוד, אלקין מדגיש את חשיבות האיזון בין כוחות חדשים לבין השמירה על "הטובים מתוך העשייה הקיימת". הוא מתייחס גם למשפט נתניהו ולביקורת של השופטים על סעיף השוחד בתיק 4000.

"כששופטים אומרים דבר כזה לתביעה... זה פשוט נורא ואיום. כל המשפט הזה נראה שציירו פה איזשהו מטרה... זה גרם לחרם שלא אפשר ממשלות יותר רחבות ופגע במדינת ישראל".

לסיום, אלקין פונה לציבור הסרוג ומדגיש את תפקידו המרכזי בהנהגת המדינה. הוא מזכיר את עברו כבוגר ישיבת "הר עציון" ומזכ"ל בני עקיבא בבריה"מ לשעבר. "הציבור הציוני דתי צריך להיות מוביל במדינת ישראל בכל נושא... אני חושב שבאמת ציונות דתית פעם הייתה מקף המחבר, היום היא ראש חץ".