בבנין עתיק שתרם הברון רוטשילד ממוקמת עדה הכשרה למהדרין

"אנחנו אותך אוהבים עדה עדה". שרו חברי להקת הנח"ל.

הפעם זה שונה.מדובר במסעדה מיוחדת עם סיפור מיוחד.

בשנת 1890 נתן הברון רוטשילד לתושבי המושבה הצפונית ראש פינה שהוקמה כ 8 שנים קודם לכן- מתנה. קחו מבנה ובנו בו בית חרושת למשי. התוצאה לא היתה מזהירה בלשון המעטה.

הרקטה השביתה את המקום

בחדר המנועים של בית החרושת ניסו לייצר עוד דברים עד אשר בשנת 1966 פגעה רקטה ששיגרו מחבלים מלבנון במבנה וגרמה לו לנזק.

עברו השנים, המועצה בראש פינה לקחה על עצמה את השיקום ובצידו האחד של המבה הוקם סינימטק ולצידו במבנה הצמוד ששימש כחדר המנועים, הקימו שני אחים אלירן וענבל מסעדה תחת השם עדה.

לא. זה א שם של אדם. זה שם שפירושו לתת אוכל ברוחב לב.

ואכן זו התוצאה.

תפריט שמשתנה כל יום לפי התוצר החקלאי והמוזה של השפית בילה (ענבל).

ארוחות הבוקר צבעוניות ומגוונות וברנץ׳ הצהרים בנויים כמו ארוחת טעימות. פשוט צריך להתמסר לחוויה המסעדה הממוקמת בלב המושבה ההיסטורית ראש פינה.

אזור היסטורי בלב המושבה.

עדה היא מסעדה חלבית כשרה למהדרין בראש פינה, המציעה חוויית אירוח יוצאת דופן בלב הנוף הגלילי. המסעדה ממוקמת ברחוב דויד שו"ב ( מראשוני ראש פינה שהיה גם השוחט וגם הבודק) – אזור היסטורי בלב המושבה.

מסעדה מושלמת לארוחות בוקר בגליל העליון, לאירועים קטנים באווירה שקטה ולמפגשים משפחתיים באחד. התפריט במסעדה כולל שילוב מוקפד של מנות חלביות, דגים טריים וכשמדובר על מנות דגים בצפון, השילוב בין חומרי גלם טריים לנוף גלילי מרגיע יוצר חוויה קולינרית ייחודית. הדגים הנבחרים מדי יום – סול, דניס, פורל ועוד – מבושלים או נצרבים במיומנות, מלווים בתוספות עונתיות, ירקות קלויים, עשבי תיבול מהגליל ורטבים עדינים שמאזנים בין עושר וטבעיות.

כל המרכיבים נבחרים בקפידה – מגבינות גליליות ועד ירקות עונתיים – כדי להבטיח חוויה קולינרית מרשימה בכל מנה. אפשר לבחור מארוחות בוקר כפריות ועד תפריט ייחודי לאירועים פרטיים, עם אפשרויות מגוונות לטבעונים או לרגישים לגלוטן.

וישנו גם סיפור מעבר לאוכל. כבנו של נגר- אלירן בנה כאן הכל במו ידיו. מצא דלת גדולה, ומיד הפכה לשולחן לסועדים. אפילו צירי הדלת נשארו כמו שהם. בתוך השולחן עם ציפוי מיוחד, גרגירים.

ואל תחמיצו את מבנה השירותים. מעבר לנטילת הידיים, הברז, הטלפון האדום והמיוחדות גם של המקום הזה.

אמנות של אוכל ויצירה לכל דבר.