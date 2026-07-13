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מלחמה בתימן:

החות'ים הכריזו על סוף הפסקת האש סעודיה פתחה במלחמה

דרמה אזורית: לאחר תקיפות נוספות בלב צנעא, המורדים החות'ים מצהירים: הפסקת האש הסתיימה בכל הזירות סעודיה תישא בתוצאות

15:04
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דובר החות'ים יחיא סריע (Belqees TV\ויקימדיה)

הסלמה חסרת תקדים בתימן: מה שהחל בצהריים כתקיפה ממוקדת בנמל התעופה בצנעא בעקבות נחיתת מטוס איראני, הפך בשעה האחרונה להכרזה רשמית על מלחמה. גורמים רשמיים במשרד החוץ של הממשל החות'י הודיעו לפני זמן קצר כי "הפסקת האש הסתיימה כעת בכל הזירות", וכי מבחינתם, סעודיה שברה את השקט שנשמר באזור בארבע השנים האחרונות ופתחה במערכה צבאית כוללת.

האווירה בצנעא מתוחה וקשה. תושבים מקומיים מדווחים על הדי פיצוצים שנמשכים גם ברגעים אלו, ומטוסי קרב סעודיים נצפו ממשיכים לחוג מעל שמי הבירה. גורם חות'י בכיר העביר מסר מאיים לכל מדינות האזור, כשהוא קורא להן "לעמוד על הרגליים ולהתכונן" להמשך הלחימה.

תיעוד מהזירה:

התקיפות בצנעא
התקיפות בצנעא| צילום: ללא קרדיט

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