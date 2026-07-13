תחקיר דרמטי: כך ניסה המוסד לגייס את אחמדינג'אד 

תחקיר נרחב שפרסם ה"ניו יורק טיימס" חושף מבצע מודיעיני ישראלי חשאי, שבמרכזו ניסיון ממושך לגייס את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, ולהכינו לתרחיש שבו יעמוד בראש איראן לאחר הפלת משטר האייתוללות. לפי הדיווח, המהלך כלל פגישות חשאיות עם אנשי המוסד, מימון נסיעותיו ושהותו מחוץ לאיראן, ואף מפגש אישי בין ראש המוסד דוד ברנע לבין אחמדינג'אד בבודפשט.

על פי התחקיר, ראשית הקשר התפתחה במהלך השנים האחרונות, כאשר ישראל זיהתה באחמדינג'אד, מי שנחשב בעבר לאחד מסמלי הקו האנטי ישראלי באיראן, דמות שעשויה לשמש בעתיד חלופה להנהגה הקיימת. הדיווח מסתמך על גורמים אמריקנים ואיראנים שהיו מעורים בפרטי המבצע.

אחד מפרקי התחקיר מתמקד בביקורו של אחמדינג'אד באוניברסיטת לודוביקה בבודפשט בשנת 2024. באופן רשמי הגיע הנשיא לשעבר להשתתף בכנס בנושא שינויי אקלים, אולם לפי הדיווח הכנס שימש למעשה כסיפור כיסוי לפגישות חשאיות עם אנשי מודיעין ישראלים. נשיא האוניברסיטה, פרופ' גרגיי דלי, סיפר כי התבקש על ידי גורם בכיר בממשלת הונגריה להזמין את אחמדינג'אד, ובהמשך הבין שהמטרה האמיתית היא לאפשר את קיום המפגשים החשאיים.

לפי הכתבה, החשיבות שיוחסה למבצע הייתה כה גדולה, עד שראש המוסד דוד ברנע הגיע בעצמו לבודפשט ונפגש עם אחמדינג'אד. בכירים אמריקנים לשעבר טענו כי זמן קצר לאחר אותה פגישה עדכן המוסד את ה-CIA שנוצר קשר עם הנשיא האיראני לשעבר.

התחקיר מוסיף כי בשנים האחרונות ישראל מימנה בחשאי את הוצאות הדיור והנסיעות של אחמדינג'אד, וכי אנשי מודיעין ישראלים נפגשו עמו במספר הזדמנויות מחוץ לאיראן. במקביל, לפי הדיווח, הלך והעמיק הקרע בינו לבין המשטר בטהרן, לאחר שהורחק ממוקדי הכוח ונפסל שוב ושוב מהתמודדות בבחירות לנשיאות.

לפי הגורמים ששוחחו עם העיתון, התוכנית הישראלית הגיעה לשיאה במהלך המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, לאחר תקיפה ישראלית של המתחם שבו שהה אחמדינג'אד, הגיע למקום רכב שאויש, לפי הטענה, באנשי מוסד, אשר חילצו אותו לבית מסתור בתוך איראן. אלא שלפי אותם מקורות, אחמדינג'אד התאכזב מהתוכנית להשיבו לשלטון ועזב בהמשך את מקום המסתור בנסיבות שאינן ברורות.

מאז, כך נטען, הצליחו רשויות הביטחון האיראניות לחשוף חלק ניכר מהמגעים שקיים עם ישראל. ארבעה בכירים איראנים אמרו לעיתון כי אחמדינג'אד מוחזק כיום במעצר בית בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שהחשדות נגדו התחזקו.

התחקיר מתאר גם תוכנית רחבה יותר, שבמסגרתה ביקשה ישראל, לפי הדיווח, לערער את יציבות המשטר האיראני באמצעות חימוש ואימון של כוחות אופוזיציה כורדיים שפועלים מצפון עיראק, במטרה שיחדרו לשטח איראן ויתקדמו לעבר טהרן. עם זאת, לפי הכתבה, גם מהלך זה לא יצא לבסוף אל הפועל.

לפי הדיווח, המגעים בין ישראל לבין אחמדינג'אד החלו לכל המאוחר בשנת 2023, לאחר ביקור שערך בגואטמלה, ובהמשך נמשכו במהלך ביקוריו החוזרים בבודפשט. במהלך אחד מביקוריו אף הצליח, כך נטען, לחמוק ממאבטחיו האיראנים כדי לקיים פגישות ממושכות עם אנשי מודיעין ישראלים.

בשלב זה לא נמסרה תגובה רשמית מטעם ישראל או המוסד לפרטי התחקיר, וגם באיראן לא פורסמה תגובה רשמית לטענות שהועלו בכתבה.