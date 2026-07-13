ליברמן לועג: ליאיר גולן אין קואורדינציה בין הראש לפה

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן תוקף את יאיר גולן על אמירתו בנוגע לפינוי מאחזים: "כבר אמרתי שליאיר גולן אין קואורדינציה בין הראש לפה".

כל הסיפורים על פינוי מאחזים, פינוי יישובים, אני פשוט מציע לו שיירשם לפסטיבל מספרי סיפורים. הממשלה הבאה תתמקד בהכרעה מול אויבים, מול האיראנים, מול החותים, מול חמאס, מול חיזבאללה. אנחנו נתמקד במשותף, בדברים שבקונצנזוס ולא במחלוקות.

המתקפה של ליברמן מגיעה בעקבות ריאיון שנתן גולן לפודקאסט של נדב פרי בו הציג את תפיסתו המדינית ואמר כי מבחינתו היעד הוא פתרון של שתי מדינות לשני עמים. לדבריו, יש שלושה צעדים שניתן לקדם כבר עכשיו: עצירת מהלכי הסיפוח, מאבק בטרור הפלסטיני לצד מאבק בטרור יהודי, ופינוי כלל המאחזים והחוות הבלתי חוקיות.

"העקרונות האלה הם בסיס שאפשר להסכים עליו כבר מחר בבוקר", אמר גולן, והוסיף כי ניתן להגיע להבנות בנושא גם עם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר לפיד.