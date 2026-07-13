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ליברמן לועג: ליאיר גולן אין קואורדינציה בין הראש לפה

בתגובה לאמירה של יאיר גולן על פינוי מאחזים בממשלה הבאה, אומר ליברמן: "אני פשוט מציע לו שיירשם לפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו נתמקד במשותף, בדברים שבקונצנזוס ולא במחלוקות"

14:35
2 תגובות
אביגדור ליברמן (דוברות ישראל ביתנו)

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן תוקף את יאיר גולן על אמירתו בנוגע לפינוי מאחזים: "כבר אמרתי שליאיר גולן אין קואורדינציה בין הראש לפה".

כל הסיפורים על פינוי מאחזים, פינוי יישובים, אני פשוט מציע לו שיירשם לפסטיבל מספרי סיפורים. הממשלה הבאה תתמקד בהכרעה מול אויבים, מול האיראנים, מול החותים, מול חמאס, מול חיזבאללה. אנחנו נתמקד במשותף, בדברים שבקונצנזוס ולא במחלוקות.

ליברמן לועג לגולן
ליברמן לועג לגולן| צילום: דוברות ישראל ביתנו

המתקפה של ליברמן מגיעה בעקבות ריאיון שנתן גולן לפודקאסט של נדב פרי בו הציג את תפיסתו המדינית ואמר כי מבחינתו היעד הוא פתרון של שתי מדינות לשני עמים. לדבריו, יש שלושה צעדים שניתן לקדם כבר עכשיו: עצירת מהלכי הסיפוח, מאבק בטרור הפלסטיני לצד מאבק בטרור יהודי, ופינוי כלל המאחזים והחוות הבלתי חוקיות.

"העקרונות האלה הם בסיס שאפשר להסכים עליו כבר מחר בבוקר", אמר גולן, והוסיף כי ניתן להגיע להבנות בנושא גם עם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר לפיד.

אפשר לפנות מאחזים עם בנט ואיזנקוט
אפשר לפנות מאחזים עם בנט ואיזנקוט| צילום: מתוך הפודקאסט של נדב פרי

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שירי מנתניה
לפני 28 דקות

שיפתור קודם את זה שאין 2 עמים... כשיהיה עם או אומה פלסטינית, אז אולי מדינה תהיה רלוונטית. בכל מקרה לארגוני טרור לא מקימים מדינה. מה שצריך זה הגירה וכל מילה אחרת מיותרת.
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