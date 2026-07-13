סעודיה תקפה בתימן; החות'ים מאיימים: "התגובה בדרך"

דרמה גדולה בתימן בשעה האחרונה: תושבים בצנעא מדווחים על פיצוצים עזים שהרעידו את העיר, לאחר שמטוסי קרב סעודיים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי של עיר הבירה. על פי הדיווחים מהשטח, התקיפה כוונה ישירות למסלולי הנחיתה וההמראה. הרקע לאירוע הוא נחיתה חריגה של מטוס איראני בשדה התעופה מוקדם יותר היום מהלך שהסעודים רואים בו פרובוקציה ישירה וניסיון להבריח ציוד או לחדש את ציר האספקה מטהראן למורדים החות'ים.
התגובה של החות'ים לא איחרה לבוא. הדובר הצבאי של הארגון מסר בהודעה רשמית: "בתוקפנות בלתי צודקת ובוטה, האויב הסעודי תקף את נמל התעופה הבין לאומי בצנעא בכמה תקיפות אוויריות, ובכך שם קץ למאמצים למניעת ההסלמה. בשל כך, עליו לשאת בהשלכות של מעשי התוקפנות שלו, אנו מדגישים כי התוקפנות הזו לא תעבור ללא תגובה". בעולם הערבי חוששים כעת שהאירוע הזה, שקורה ממש בשעות אלו, הוא יריית פתיחה לסבב אלים במיוחד שישבור את השקט היחסי שנשמר באזור בתקופה האחרונה.
טוב מאד