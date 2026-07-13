סרוגים
פיצוץ בתימן

סעודיה תקפה בתימן; החות'ים מאיימים: "התגובה בדרך"

הדרמה בתימן: מטוסי קרב סעודיים תקפו בשעה האחרונה בנמל התעופה בצנעא בעקבות נחיתת מטוס איראני, החות'ים מאיימים בתגובה קשה ובעולם חוששים מהתלקחות אזורית נרחבת

14:18
1 תגובות
התקיפה (ללא קרדיט )

דרמה גדולה בתימן בשעה האחרונה: תושבים בצנעא מדווחים על פיצוצים עזים שהרעידו את העיר, לאחר שמטוסי קרב סעודיים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי של עיר הבירה. על פי הדיווחים מהשטח, התקיפה כוונה ישירות למסלולי הנחיתה וההמראה. הרקע לאירוע הוא נחיתה חריגה של מטוס איראני בשדה התעופה מוקדם יותר היום מהלך שהסעודים רואים בו פרובוקציה ישירה וניסיון להבריח ציוד או לחדש את ציר האספקה מטהראן למורדים החות'ים.

תקיפה (ללא קרדיט )

התגובה של החות'ים לא איחרה לבוא. הדובר הצבאי של הארגון מסר בהודעה רשמית: "בתוקפנות בלתי צודקת ובוטה, האויב הסעודי תקף את נמל התעופה הבין לאומי בצנעא בכמה תקיפות אוויריות, ובכך שם קץ למאמצים למניעת ההסלמה. בשל כך, עליו לשאת בהשלכות של מעשי התוקפנות שלו, אנו מדגישים כי התוקפנות הזו לא תעבור ללא תגובה". בעולם הערבי חוששים כעת שהאירוע הזה, שקורה ממש בשעות אלו, הוא יריית פתיחה לסבב אלים במיוחד שישבור את השקט היחסי שנשמר באזור בתקופה האחרונה.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
1
אורח
לפני 56 דקות

טוב מאד
הצטרפו אלינו