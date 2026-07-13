סעודיה תקפה בתימן; החות'ים מאיימים: "התגובה בדרך"

התקיפה ( ללא קרדיט )

דרמה גדולה בתימן בשעה האחרונה: תושבים בצנעא מדווחים על פיצוצים עזים שהרעידו את העיר, לאחר שמטוסי קרב סעודיים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי של עיר הבירה. על פי הדיווחים מהשטח, התקיפה כוונה ישירות למסלולי הנחיתה וההמראה. הרקע לאירוע הוא נחיתה חריגה של מטוס איראני בשדה התעופה מוקדם יותר היום מהלך שהסעודים רואים בו פרובוקציה ישירה וניסיון להבריח ציוד או לחדש את ציר האספקה מטהראן למורדים החות'ים.

תקיפה ( ללא קרדיט )