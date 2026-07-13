יאיר גולן: אפשר לפנות חוות ומאחזים גם עם בנט

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

המסכות הוסרו: יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, הציב קו מדיני ברור כשהצהיר כי ניתן לגבש הסכמות רחבות סביב פינוי המאחזים והחוות ביהודה ושומרון ואף מנה בין השותפים האפשריים למהלך את נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר לפיד.

בריאיון לפודקאסט של נדב פרי הציג גולן את תפיסתו המדינית ואמר כי מבחינתו היעד הוא פתרון של שתי מדינות לשני עמים. לדבריו, יש שלושה צעדים שניתן לקדם כבר עכשיו: עצירת מהלכי הסיפוח, מאבק בטרור הפלסטיני לצד מאבק בטרור יהודי, ופינוי כלל המאחזים והחוות הבלתי חוקיות.

אפשר לפנות מאחזים עם בנט ואיזנקוט - מתוך הפודקאסט של נדב פרי אפשר לפנות מאחזים עם בנט ואיזנקוט | צילום: מתוך הפודקאסט של נדב פרי 10 10 0:00 / 0:32

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