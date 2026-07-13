יאיר גולן: אפשר לפנות חוות ומאחזים גם עם בנט

המסכות הוסרו: יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, הציב קו מדיני ברור כשהצהיר כי ניתן לגבש הסכמות רחבות סביב פינוי המאחזים והחוות ביהודה ושומרון ואף מנה בין השותפים האפשריים למהלך את נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר לפיד.
בריאיון לפודקאסט של נדב פרי הציג גולן את תפיסתו המדינית ואמר כי מבחינתו היעד הוא פתרון של שתי מדינות לשני עמים. לדבריו, יש שלושה צעדים שניתן לקדם כבר עכשיו: עצירת מהלכי הסיפוח, מאבק בטרור הפלסטיני לצד מאבק בטרור יהודי, ופינוי כלל המאחזים והחוות הבלתי חוקיות.
"העקרונות האלה הם בסיס שאפשר להסכים עליו כבר מחר בבוקר", אמר גולן, והוסיף כי ניתן להגיע להבנות בנושא גם עם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר לפיד.
בימין רואים בדברים ניסיון לצייר את בנט ואייזנקוט כחלק מגוש התומך בצעדים מדיניים מרחיקי לכת ביהודה ושומרון. יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הדברים וטען כי מדובר בתוכנית שתוביל לפגיעה בהתיישבות.
סמוטריץ' מסר: "תקשיבו ליאיר גולן. הוא אומר את האמת. הוא מתואם עם אייזנקוט, בנט ואיווט על פירוק החוות ופינוי היישובים שהקמנו. אם חלילה אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, מהפכת ההתיישבות תימחק ומדינת טרור תהיה מעבר לפינה."
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