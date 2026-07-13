עדן וארטיום ( אורטל דהן זיו )

דרמה מטלטלת התרחשה השבוע ב"רוקדים עם כוכבים": עדן גולן, אחת הפייבוריטיות הגדולות של העונה, נפצעה במהלך החזרות לתוכנית. בעקבות הפציעה, הצוות הרפואי נאלץ לעצור את המשך החזרות, והזמרת נדרשת למנוחה עד להחלמתה המלאה.

על פי הנמסר, גולן לא תיקח חלק ביום הצילום הבא של התוכנית. אולם, על פי חוקי הפורמט של "רוקדים עם כוכבים", ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש מהתחרות. השאלה המטרידה כעת את מעריצי הזמרת: האם הפציעה תכריח אותה לעזוב את התוכנית באמצע הדרך? הריקוד האחרון? למרות הפציעה, עדן גולן צפויה להשתתף בתוכנית הערב שכבר צולמה מראש. הזמרת תעלה לרחבה יחד עם הפרטנר שלה, הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי, ותרקוד לצלילי ביונסה. השאלה המרחפת באוויר: האם זה יהיה הריקוד האחרון שלה בעונה הנוכחית? גולן, שייצגה את ישראל באירוויזיון והגיעה למקום החמישי עם השיר "Hurricane", נחשבת לאחת המתמודדות החזקות ביותר של העונה. הביצועים שלה עוררו לא מעט דיונים בקרב השופטים והקהל, והיא כבר הספיקה להרשים עם נוכחות בימתית מרשימה ויכולות ריקוד שהפתיעו רבים.

ארטיום ועדן ( סרוגים )

מסע מרשים עד כה

לאורך העונה, גולן וליאסקובסקי הצליחו ליצור כימיה מיוחדת על הרחבה. הזוג זכה לציונים גבוהים מהשופטים, וביצועיהם עוררו התלהבות רבה בקרב הצופים. בראיון שנתנה לסרוגים לפני תחילת העונה, גולן הבהירה כי למרות הניסיון הבימתי שלה, היא "ממש לא רקדנית מקצועית" ושהאתגר של התוכנית הוא משמעותי עבורה.

ליאסכובסקי, שרקד בעבר עם מעיין אדם, עדי חבשוש (איתה גם זכה בגביע) ולירז צ'רכי, נחשב לאחד הרקדנים המנוסים והמצליחים ביותר בתוכנית. השילוב בינו לבין גולן נתפס מראש כאחד הזוגות המבטיחים של העונה.

כעת, כל העיניים נשואות לתוכנית הערב - ולשאלה האם הפציעה תאלץ את אחת הכוכבות הבולטות של העונה לעזוב את התחרות. עדכונים נוספים בהמשך.