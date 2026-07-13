"בת של מלך, איך את שרה?": האודישן של לוחמת המג"ב הדתייה

בסצנת המוזיקה הישראלית של השנים האחרונות, השילוב בין מסורת, אמונה ואמנות מייצר לא פעם חיכוכים ודיונים סוערים. מי שמצאה את עצמה לאחרונה בלב הדיון הזה היא תאיר, שהגיעה לאודישנים של תוכנית המוזיקה המצליחה "דה וויס" (רשת 13), ולא נתנה לביקורות השמרניות לעצור אותה.

באודישן פתוח וכנראה בלתי נשכח שישודר הערב (שני), נשאלה תאיר על ידי השופטים כיצד הרקע הדתי והמשפחתי שלה מסתדר עם עולם המוזיקה ושירת הנשים – נושא שעדיין נחשב לרגיש ומורכב במגזרים מסוימים.

תאיר לא התבלבלה והשיבה בצורה מעצימה ומעוררת השראה, כשהיא מבהירה שיש לה קשר ישיר, אישי ואמיץ עם אלוהים: "יש ביקורת. מגיבים לי כזה, 'בת של מלך, איך את שרה? זה לא מכבד ולא מכובד'. אלה אנשים שכאילו חושבים שהם השליחים של הקדוש ברוך הוא. אני, יש לי את הדיבור הישיר שלי עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא סתם הביא לי מתנה – הוא נתן לי את הקול שלי, זה הכוח שלך, ואת צריכה להאיר עם הקול שלך. וזה מה שאני עושה."

מעבר לשירה, תאיר מוכיחה שהיא יודעת לשבור תקרות זכוכית ומוסכמות לא רק על הבמה, אלא גם בשירות הצבאי שלה. "אישה כן יכולה לשיר," היא סיכמה בביטחון, "בגלל זה גם התגייסתי והחלטתי שאני רוצה להיות לוחמת מג"ב."

עם שילוב נדיר של אמונה יציבה, כישרון מוזיקלי ורוח לחימה, תאיר מביאה למסך קול חדש – כזה שמסרב לתת לאחרים להכתיב לו איך "בת של מלך" צריכה להתנהג.