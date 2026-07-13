אילה חסון זועקת: "זה שקר, אל תאמינו להם"

מתקפה חריפה של אשת התקשורת והמגישה הבכירה אילה חסון נגד אמינות הסקרים הפוליטיים המתפרסמים בכלי התקשורת השונים בתקופת בחירות. בריאיון שקיימה בתוכניתם של יותם זמרי ונועם בוסי ברדיו "גלי ישראל", קראה חסון לציבור שלא ללכת שולל אחר הנתונים המוצגים בפניהם, וטענה כי מדובר במניפולציות מכוונות שנועדו להנדס תודעה.

"יש את הסקרים לאורך כל התקופה שלפני הבחירות", הסבירה חסון את המנגנון. "שם אתה יכול לפרסם כל מספר. מי ידע מה אמת ומה שקר? יגידו: 'זו האמת לשעתה'. ויש את הסקרים בסוף, שיבואו למבחן הציבור, ואז יראו את הפער בינם לבין תוצאות האמת".

כדי לבסס את טענותיה, שיתפה חסון שתי דוגמאות אישיות ומטלטלות מן העבר שחשפו כיצד סוקרים פעלו מתוך אינטרסים פוליטיים מובהקים. במקרה הראשון, נזכרה במערכת בחירות שבה איתמר בן גביר לא עבר בסופו של דבר את אחוז החסימה: "אחד הסוקרים שעבדנו איתו נתן לו מספר אדיר של מנדטים. תשאלו למה? הוא רצה שאנשים יחשבו שבן גביר על הסוס, וזה יגרע קולות מהימין של נתניהו".

כשנשאלה על ידי זמרי כיצד היא יודעת את הפרט המדהים הזה, השיבה חסון: "פניתי אליו ואמרתי לו: 'ברור לך שזה נתון לא נכון'. הוא צחק וחייך. אמרתי לו: 'טוב, ניפגש ביום הבוחר...' אבל ביום הבוחר זה לא עניין אותו".