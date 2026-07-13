גפני במתקפה: ״הצרות הכי גדולות שלנו - מחובשי הכיפות הסרוגות״

יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף היום (שני) בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת מנהל רשות המיסים, על רקע המשבר סביב שלילת הטבת המס לפי סעיף 46 מישיבות חרדיות.

העימות הגיע לדיון בוועדת הכספים, לאחר שיהדות התורה הודיעה כי תתנגד לאישור הטבות המס לכלל העמותות, במחאה על שלילת ההטבה מהישיבות החרדיות. בעקבות התנגדות הסיעה נאלץ יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, להסיר את הנושא מסדר היום.

במהלך הדיון אמר גפני: "אני לא אשתוק על הדבר הזה", ובהמשך נשמע בסרטון שצולם בוועדה כשהוא מחריף את הטון ואומר: "הצרות הכי גדולות שלנו זה מהכיפות הסרוגות. שר האוצר ומנהל רשות המיסים. מי נתן להם רשות להוציא את זה?".

בתיעוד נשמע אדם נוסף משיב: "מי נתן להם רישיון?", וגפני חוזר על הדברים: "מי נתן להם רישיון?".

בעקבות החרם של יהדות התורה לא אושרו בדיון הטבות המס לעמותות השונות. בין הגופים שנפגעו מהמהלך גם קופת הצדקה של חסידות קרלין בביתר עילית, שנכללה ברשימת העמותות שהטבת המס עבורן לא הובאה לאישור.