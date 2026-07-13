סמוטריץ' טוען: "כתב האישום היה ביטוי לאכיפה בררנית"

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס היום (שני) להחלטה לבטל את כתב האישום נגד פעילת הימין רעות בן חיים, ותקף בחריפות את עצם הגשתו. לדבריו, מדובר בהחלטה מתבקשת, לאחר שלטענתו כתב האישום היה חסר הצדקה מלכתחילה.

בפרסום שפרסם כתב סמוטריץ': "כתב האישום הזה לא היה צריך להיות מוגש מלכתחילה. הוא היה הזוי, צבוע, ועוד ביטוי לאכיפה הבררנית של מערכת המשפט".

בהמשך דבריו הפנה שר האוצר ביקורת ישירה כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וטען כי קיים פער בין אופן הטיפול במקרים שונים. "אותה יועצת משפטית שהעניקה רוח גבית לחוסמי כבישים ולמדליקי מדורות בקפלן, ביקשה להעמיד לדין את רעות בן חיים", כתב.

סמוטריץ' בירך על ביטול ההליך המשפטי, אך הוסיף עקיצה כלפי מערכת אכיפת החוק. "ההחלטה לבטל את כתב האישום ראויה וצודקת. גם שעון מקולקל מדייק פעמיים ביום", סיכם.

הדברים נאמרו לאחר שהוחלט לבטל את כתב האישום נגד בן חיים, החלטה שעוררה תגובות במערכת הפוליטית. בעוד שבימין בירכו על ההחלטה וטענו כי היא מחזקת את הטענות בדבר אכיפה בררנית, במערכת המשפט טרם נמסרה התייחסות לדברי הביקורת שהשמיע שר האוצר.