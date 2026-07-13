המודל החדש נחשף: המהלך המפתיע של בית"ר ירושלים לעונה הקרובה

בית"ר ירושלים ועירוני מודיעין סיכמו על שיתוף פעולה מקצועי חדש, שבמסגרתו יושאלו שחקנים צעירים ממחלקת הנוער של המועדון הירושלמי לקבוצה מהליגה הלאומית כל פורסם לראשונה בישראל היום.

המהלך נועד לאפשר לכישרונות הצעירים לצבור דקות משחק משמעותיות ברמת בוגרים, מתוך מטרה לקדם את התפתחותם ולהכינם להשתלבות עתידית בקבוצה הראשונה של בית"ר.

על פי הפרסום ב"ישראל היום", ההבנות הושגו לאחר פגישה בין הנהלת בית"ר ירושלים לצוות המקצועי של עירוני מודיעין. במסגרת ההסכם, מרבית השחקנים הצעירים שיושאלו מבית"ר בעונה הקרובה ירוכזו בעירוני מודיעין, זאת בניגוד לשנים האחרונות, שבהן פוזרו המושאלים בין מספר קבוצות שונות.

כבר כעת שלושה משחקני קבוצת הנוער של בית"ר, יאן שיקוט, יאם כץ ואלכס סוטסקוב, מתאמנים במדי עירוני מודיעין. השלושה אף שותפו במשחק האימון האחרון של הקבוצה מול מ.ס. אשדוד, כאשר כץ וסוטסקוב כבשו במהלך ההתמודדות.

עירוני מודיעין תפתח את עונתה השנייה בליגה הלאומית, לאחר שבעונה החולפת סיימה במקום השישי בפלייאוף התחתון והבטיחה את הישארותה בליגה. גם בעונה שעברה שיחקו בשורותיה שני מושאלים מבית"ר ירושלים, שגיא ישראלי ויאן יוספוב, שכעת מחפשים קבוצה חדשה בליגה הלאומית.

בבית"ר ירושלים מקווים כי המודל החדש יספק מסלול התפתחות מסודר לשחקני מחלקת הנוער, באמצעות צבירת ניסיון בליגה הלאומית, לפני חזרתם האפשרית לסגל הבוגר של המועדון.