בוטוקס או גנטיקה טובה? סטטיק חושף את האמת על המראה שלו

הזמר הלאומי, סטטיק, הצליח לעורר לא מעט שאלות לאחרונה לגבי המראה הצעיר שלו. בסטורי מפתיע שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו הוא חשף פרטים על ביקור מעניין אצל רופאת עור.

בסטורי, סטטיק מצולם כשהוא עובר טיפול פנים כלשהו עם מכשיר הפולט אור אדום. הטקסט המלווה מספר סיפור משעשע: "היום הייתי אצל רופאת עור (מאוד מאוד נחמדה) והיא הייתה בטוחה שעשיתי בוטוקס." רבים מהמעריצים ודאי ציפו לאישור על טיפול קוסמטי פופולרי, אך סטטיק מיהר להבהיר: "לא עשיתי."

הוא ממשיך לתאר את תגובתה של הרופאה המומחית: "היא הופתעה מאוד." לדבריו, בסופו של דבר, הרופאה הודתה בעובדה הפשוטה והחמיאה לו על העור הבריא: "קיבלתי W סקין קר" (ניצחון בטיפוח העור). נראה שהמראה הרענן של הכוכב הוא תוצאה של שגרת טיפוח טובה, גנטיקה, ואולי קצת עזרה מטכנולוגיות מתקדמות.