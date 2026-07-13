הטלטלה בליכוד: "הוא מחזיק את נתניהו בגרון"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מחוללת סערה נוספת בתוך מפלגת השלטון, ומפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר בכירי השרים בליכוד סביב המאבק הפנימי על אופי בחירת רשימת המועמדים לכנסת.

בציוץ נוקב שפרסמה בחשבון ה-X שלה, יצאה גוטליב להגנתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהיא חושפת את הגורמים שלדבריה מפעילים עליו לחץ כבד מאחורי הקלעים כדי למנוע קיומם של פריימריז פתוחים.

"ראש הממשלה מתעקש על פריימריז מתוך כבוד והערכה לבוחרי הליכוד", הבהירה גוטליב בפתח דבריה, וסימנה מיד לאחר מכן את האחראים לניסיונות הסיכול: "מי שמחזיק אותו בגרון זה חיים כץ שמתעקש על וועדה מסדרת, ומאחוריו יריב לוין וישראל כץ".

בהמשך דבריה, מתחה חברת הכנסת ביקורת חריפה על התנהלותם של שרי המפלגה הבכירים, שלטענתה מנהלים את המערכה באמצעות הדלפות והודעות במסווה של אנונימיות במקום לעמוד מאחורי עמדותיהם בגלוי.

"אולי כדאי ששרים בישראל יגדלו אומץ ולא יסתתרו מאחורי שקרים במסרונים אנונימיים", תקפה גוטליב בחריפות, וחתמה באמירה המאפיינת את סגנונה המתוחזק בתוך סיעת הליכוד: "אני עומדת בגלוי מאחורי כל מילה שלי".