21 שנים אחרי ההתנתקות: בית כנסת חדש הוצב בחומש המתחדשת

21 שנים לאחר פינוי היישוב במסגרת תוכנית ההתנתקות, הוצב היום (שני) בית כנסת חדש ביישוב חומש המתחדש שבצפון השומרון. המבנה צפוי לשמש את המשפחות שעלו להתגורר במקום בחודשים האחרונים, ובחודש אלול מתוכנן להיערך אירוע חנוכת בית הכנסת והכנסת ספר תורה שנתרם ליישוב.

הנחת בית הנכסת בחומש - צילום: חומש תחילה הנחת בית הנכסת בחומש | צילום: צילום: חומש תחילה 10 10 0:00 / 0:14

הצבת בית הכנסת מתקיימת בימים שבהם מציינים 21 שנים להתנתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון, לאחר שבשנים האחרונות בוטל חוק ההתנתקות באזור חומש ואושרה חזרת ההתיישבות למקום. במקביל, ביישוב ממשיכים בהיערכות לקליטת משפחות נוספות במהלך חודשי הקיץ

בית הכנסת בחומש ( צילום: חומש תחילה )

רגע יוצא דופן נרשם במהלך הובלת המבנה, כאשר דורון, אחד מנהגי המשאיות שהביאו את בית הכנסת לחומש, סיפר כי לפני 21 שנים השתתף בהובלת הכלים ההנדסיים ששימשו לפינוי היישוב. "ב-2005 הבאנו באגרים בשביל להרוס, והיום הבאנו בית כנסת. ישתבח שמו", אמר. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר כי "זהו יום של תיקון לאומי עמוק וסגירת מעגל היסטורית. בדיוק 21 שנים אחרי הגירוש מצפון השומרון, אנחנו חוזרים ובונים את חומש באמונה, בצדק ובנחישות". לדבריו, הצבת בית הכנסת היא חלק מ"תוכנית ההתחברות", שנועדה לחזק ולהרחיב את ההתיישבות היהודית בצפון השומרון.

בית הכנסת בחומש ( צילום: חומש תחילה )

דגן הוסיף כי "במקום שבו עמדו אז מנופי הגירוש, עומדים היום מנופי בנייה. עם ישראל חוזר הביתה, והבאת בית הכנסת לחומש היא הצהרה שאנחנו כבר בשלב הבנייה והצמיחה. מכאן נמשיך לקלוט עוד משפחות ולפתח את האזור. חומש בנויה ותמשיך להיבנות, ואיש לא יוכל עוד לעקור אותנו מארצנו".

גם בני גל, תושב היישוב וממייסדי מטה "חומש תחילה", קישר בין הצבת בית הכנסת לבין ציון 21 השנים להתנתקות. לדבריו, "דווקא בימים שבהם מציינים את הגירוש, אין מתאים יותר מלהוסיף בניין של קדושה. הצבת בית הכנסת בראש השכונה החדשה מסמלת את הבחירה להציב את התורה במרכז חיי ההתיישבות. בעזרת ה', לקראת חגי תשרי נחנוך את בית הכנסת ונכניס אליו ספר תורה, במעמד שיסמל את שיבת עם ישראל לצפון השומרון".