יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הנחית פצצה פוליטית שמסבכת באופן משמעותי את תוכניות הקמת הממשלה של גדי איזנקוט. בפוסט מפורט ומנומק שפרסם, תקף ליברמן חזיתית את איזנקוט על נכונותו להישען על המפלגות החרדיות בקואליציה הבאה, והצהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים כי מפלגת ש"ס לא תהיה שותפה בשום ממשלה שהוא ייקח בה חלק.

הווטו החדש של ליברמן על ש"ס, שמצטרף להתנגדותו ההיסטורית והנחרצת לישיבה עם המפלגות הערביות, מייצר מלכוד פוליטי קשה עבור איזנקוט. חבר הכנסת מהמרכז בונה במידה רבה על החרדים כדי להגיע לרוב, אך כעת נראה כי הניסיון לרקוד על שתי החתונות ישאיר אותו ללא רוב להקמת ממשלה ציונית וממלכתית.

להציג את ש"ס כציונית זו דמגוגיה

ליברמן הביע תדהמה מהתבטאויותיו האחרונות של איזנקוט, לפיהן ש"ס היא מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים וכי הפטור מגיוס הוא חלק ממורשת בן גוריון. ליברמן דחה את הטענות הללו על הסף וכתב: "להציג את ש"ס של היום כמפלגה בעלת מרכיבים ציוניים רחבים זו פשוט דמגוגיה". כדי להוכיח את טענתו, הוא הזכיר את עצרת ש"ס שנערכה לאחרונה בבני ברק, שבה גידפו את הרמטכ"ל בכינויים קשים וטענו כי "בצבא מחנכים לעבירות החמורות ביותר בתורה... כל הצבא הזה בא לעקור את שם השם", כל זאת בנוכחות הנהגת המפלגה וחברי הכנסת שלה ומבלי שנשמע גינוי מצד אריה דרעי או ההנהגה הרוחנית.

יו"ר ישראל ביתנו הדגיש כי ש"ס של היום, בהובלת דרעי והרב יצחק יוסף, שונה לחלוטין מש"ס של הרב עובדיה יוסף המנוח, אשר אהב את החיילים והורה לנשקם. הוא ציטט את מנהיגיה הנוכחיים של התנועה ובראשם הרב יצחק יוסף, שלדבריו קבע כי "הולכים לצבא מתקלקלים. יש שם חיילות, קצינים וניבול פה. יש שם דברים נוראיים. לא הולכים לשם, נקודה", ואף הזכיר את דבריו של נשיא מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, שאמר כי "גיוס לצבא זו עבירה על הדת". ליברמן תהה: "מי שבונה על ש"ס כשותפה לממשלה הבאה מתעלם מדברי ההסתה נגד צה"ל".

בן גוריון הצטער על הפטור

גם במישור ההיסטורי בחר ליברמן להתעמת עם הנרטיב של איזנקוט. הוא שיתף בשיחה אישית שקיים בעבר עם יצחק נבון, שהיה מזכירו של דוד בן גוריון. נבון הסביר לו כי בן גוריון הסכים להעניק פטור ל-400 עילויים בלבד מתוך רצון להציל את עולם התורה שנחרב בשואה, אך לימים הצטער על כך והבין שמדובר בטעות קשה.

ליברמן הציג מכתבים רשמיים של בן גוריון משנות ה-50 וה-60, שבהם הגדיר את הפטור כשאלה מוסרית קשה ותהה "אם ראוי הדבר, שבן אמא פלונית ייהרג להגנת המולדת, ובן אמא אלמונית ישב בחדרו ולומד בבטחה". מאז אותם 400 עילויים, הדגיש ליברמן, המספר צמח ל-140,000 איש שחלקם לא לומדים ולא עובדים.

החוק הראשון: גיוס חובה לכולם

לדברי ליברמן, לא תהיה עוד שום פשרה בנושא: "לא פטור ל־400, לא לארבעה ולא לרבע איש. חוק גיוס לכולם יהיה החוק הראשון שתחוקק הממשלה הבאה". הוא התחייב כי החוק יחול על כולם, ללא שום הבדל של דת או מגזר: "כל צעיר שיגיע לגיל 18 - יהודי, מוסלמי, נוצרי או צ'רקסי - יתייצב בבקו"ם". צה"ל יבחר את מי לגייס לשורותיו, וכל השאר יופנו לשירות אזרחי מוגדר במערכות הבריאות, הכבאות, המשטרה והשירות הציבורי, תחת ניהול ישיר של משרד הביטחון.

הוא הבהיר כי מי שיסרב לשרת יישא בסנקציות כלכליות ופליליות כבדות, כולל שלילת קצבאות, ביטול מימון לישיבות, מניעת הנחות בארנונה ובמעונות יום, ואיסור על הוצאת רישיון נהיגה או עבודה בשירות המדינה.

בסיום דבריו שלח ליברמן אזהרה חמורה לאיזנקוט וטען כי "ש"ס לא תהיה שותפה לקואליציה שנקים. מי שחושב שאפשר לבנות עליה כשותפה לקואליציה ציונית וממלכתית, מייצר מצג שווא במקרה הטוב". במקרה הפחות טוב, לדבריו, מדובר "'בגנץ 2' ששלח דף ריק חתום בלי להבין עם מי יש לו עסק וכולנו זוכרים כיצד זה הסתיים". ליברמן חתם בקביעה כי הממשלה הנוכחית חייבת להתחלף, אך הדבר ייעשה רק אם האופוזיציה תדע לעמוד על עקרונותיה בלי לזגזג ובלי לגמגם.