תערוכת הבוגרים בצלאל ( לאה אוצ'יטל )

בתערוכת הבוגרים של האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל מוצג השנה פרויקט ייחודי במינו: סטודנטית מציגה עבודת צילום המתמקדת בחברה החרדית, ובוחנת כיצד תפיסת עולם רוחנית משנה את האופן שבו אנו תופסים יופי, חומר וחוסר.

בפרויקט הצילום "כלים נאים” מתבוננת לאה אוצ'יטל בשלושה בתים בחברה החרדית ובוחנת כיצד חיים המעניקים קדימות לרוח מעצבים גם את היחס ליופי, לחומר ולמחסור. אוצ'יטל, בוגרת התואר השני בתקשורת חזותית בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, צילמה שלוש משפחות המשתייכות לקבוצות שונות בחברה החרדית: משפחה מחסידות בעלז, משפחה מחסידות גור ומשפחה מן הזרם הליטאי המזוהה עם החזון איש. הבתים שתיעדה שונים זה מזה באורח החיים, במנהגים ובמראה שלהם. בחלקם ניכרות פשטות ודלות חומרית, ואילו באחרים מופיעים כלי כסף, בגדי שבת ושולחנות ערוכים בהדר. עם זאת, המשותף לכולם הוא שהבית והחפצים שבתוכו אינם נמדדים רק על פי מחירם, איכותם או מעמדם הצרכני, אלא על פי התפקיד שהם ממלאים בחיי המשפחה ובמסגרת הדתית. בבתים שבהם לימוד תורה, תפילה ומצוות ניצבים במרכז, גם חפץ יומיומי ופשוט עשוי לקבל ערך מיוחד. כלי המשמש לקידוש, בגד המיועד לשבת או שולחן שסביבו מתכנסת המשפחה מקבלים את משמעותם מתוך השימוש שנעשה בהם ומתוך המקום שהם תופסים בחיים הרוחניים.

תערוכת הבוגרים בצלאל ( לאה אוצ'יטל )

נקודת המוצא של אוצ'יטל הייתה המחשבה החסידית, ובפרט תפיסתו של הבעל שם טוב, שצמחה במציאות של עוני ומחסור והציעה לראות ניצוץ אלוהי בכל דבר. התפיסה הזאת הובילה אותה להתבונן במקומות שבהם פשטות, שחיקה ולעיתים גם כיעור מתחברים למשמעות, למסורת ולתחושת קדושה.

באמצעות המצלמה היא מפנה את תשומת הלב אל הפרטים שמהם מורכב הבית: הרהיטים, הקירות, הבדים, כלי האוכל, פריטי הלבוש ושולחן השבת. הצילום מאפשר לה לבחון כיצד מערכת ערכים רוחנית יוצרת שפה חזותית משלה, וכיצד משמעות וקדושה משפיעות על האופן שבו החומר נראה ונתפס.

תערוכת הבוגרים בצלאל ( לאה אוצ'יטל )

הפרויקט נע בין דלות להדר ובין חפצים שימושיים לחפצים טקסיים, ומעלה שאלה רחבה יותר על הדרך שבה אנחנו מגדירים יופי. האם הוא נמצא בחפץ עצמו, או באופן שבו בני הבית משתמשים בו, מתייחסים אליו ומעניקים לו משמעות?

"כלים נאים” יוצג בתערוכת הבוגרים והבוגרות של בצלאל לשנת 2026, שתיפתח ביום שישי, 24 ביולי, בקמפוס בצלאל על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל בירושלים. בתערוכה יוצגו יותר מ־500 פרויקטי גמר בתחומי האמנות, העיצוב והאדריכלות.

תערוכת הבוגרים בצלאל ( לאה אוצ'יטל )

אמנות כחלון אל עולמות

הפרויקט "כלים נאים" מצטרף לשורה של יצירות אמנות בשנים האחרונות המבקשות לגשר בין עולמות שונים בחברה הישראלית. בדומה לסרט הדוקומנטרי "שלושתינו" של היוצרת החרדית הניה ברודבקר, שזכה בפסטיבל הקולנוע בירושלים וחשף את הקשיים של משפחה חרדית לשלב ילד אוטיסט במסגרת החינוך החרדי, גם הפרויקט הנוכחי מציע מבט אותנטי ורגיש אל החברה החרדית.

תערוכת הבוגרים של בצלאל מציגה מדי שנה את הדור הבא של יוצרים ומעצבים ישראלים. הפרויקט על החברה החרדית מעיד על כך שגם בעולם האמנות העכשווי יש מקום למבט מעמיק ומכבד אל מסורות ותפיסות עולם שונות, ולשיח פורה בין עולמות שנראים לכאורה רחוקים זה מזה.