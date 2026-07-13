המדינה חזרה בה מכתב האישום נגד הפעילה שחסמה סיוע לעזה

המדינה חזרה בה מכתב האישום שהוגש נגד פעילת המחאה רעות בן חיים, שנאשמה בעקבות השתתפותה בחסימת משאיות סיוע הומניטרי בדרכן לרצועת עזה. ההחלטה התקבלה לאחר ביקורת ציבורית שנמתחה על ההליך, ובכך הסתיים ההליך הפלילי שנפתח נגדה.

עורכות דינה של בן חיים, צופיה נהון ורעות אביטל-אבני, בירכו על ההחלטה ומסרו כי "טוב עשתה מדינת ישראל שחזרה בה מכתב האישום המופרך שהוגש נגד מרשתנו, תוך רמיסת זכויות היסוד העומדות לה, ובהן חופש הביטוי וחופש המחאה".

לדבריהן, "המאבק של מרשתנו להשבת החטופים ומניעת סיוע לאויב בזמן מלחמה הוא מאבק מקודש וצודק, והניסיון להטיל עליה מורא בגינו הוא מעשה עוול של ממש שנולד בחטא". עוד הוסיפו כי בן חיים שומרת לעצמה את הזכות לפעול נגד מה שהגדירו "ניסיון ההשתקה" בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה.

גם בן חיים עצמה הגיבה להחלטת המדינה ואמרה כי "הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו". היא הודתה לאלפי התומכים שליוו אותה לאורך הדרך והוסיפה כי "בזכותם כתב האישום ההזוי נגדי הוסר".

בן חיים הבהירה כי בכוונתה להמשיך בפעילותה גם בעתיד. "אנחנו נמשיך לפעול, עכשיו במכפלת כוח, נגד העברת הסיוע לחמאס תוך שיקום רצועת עזה והעמדת יישובי העוטף בסיכון. לא נעצור עד שנצליח גם במאבק הזה. בשירות העם ולמען המדינה".