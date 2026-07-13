בשמאל חוששים: "יכול להיות שהוא יהיה סילמן 2"

מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן אמנם מציגה מגמת התחזקות עקבית בסקרים האחרונים, שבהם היא כבר מגרדת מספר דו-ספרתי של מנדטים, אך בקרב המועמדים בפריימריז של הרשימה עדיין קיימת דאגה ממשית לגבי היכולת לתרגם את הכוח הזה להשפעה שלטונית ביום שאחרי הבחירות.

בריאיון משותף שהעניקו המתמודדים בפריימריז, יאיר פינק ומורן זר קצנשטיין, לאתר "וואלה", הם חשפו כי היעד הרשמי שהציבה המפלגה עומד על לא פחות מ-15 מנדטים, אך במקביל העלו סימני שאלה נוקבים לגבי השותפים הפוטנציאליים בגוש.

"יכול לקרות שאיזנקוט או בנט ישאירו אותנו בחוץ או ילכו עם החרדים", הזהיר פינק במהלך הריאיון, והדגיש את החשיבות של מפלגה גדולה בקלפי כדי למנוע מהלכים מסוג זה: "אבל אם נהיה חזקים, זה לא יקרה".

בהמשך דבריו, מתח פינק ביקורת חריפה על הרכב הרשימות המסתמן של מתחריו המרכזיים בגוש המרכז-ימין, והעלה חשש מפני שילובם של גורמים שמרניים וקיצוניים במסגרתן. "יכול להיות גם שמספר 20 אצל בנט או איזנקוט זה שיקלי 2 או סילמן 3, מישהו יודע מי הם?", תהה פינק, והזכיר למצביעים את הרקע הפוליטי של העבר: "בנט הביא את פורום קהלת מהדלת, לא מהחלון. היו דברים מעולם".