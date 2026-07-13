מטהרן לפאודה: עמרי שנהר על סדרות המתח הישראליות

מעטים התסריטאים שבשנים האחרונות חתומים על רצף סדרות כמו עמרי שנהר. מ"המדובב", דרך "טהרן", ועד העונה החמישית של "פאודה", שנהר הפך לאחד הקולות הבולטים בדרמת המתח הישראלית. בריאיון לפודקאסט "סינמה שו"ת" בהנחיית אבי לודמיר הוא חוזר לתחילת הדרך, מספר על השנים שבהן כמעט ויתר, ועל הדרך שבה כל דלת שנפתחה הובילה להזדמנות הבאה.

עמרי שנהר בסינמה שו"ת - אולפן סרוגים עמרי שנהר בסינמה שו"ת | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 48:54

עמרי שנהר בסינמה שו"ת אולפן סרוגים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים - לחצו כאן שנים של עבודות מזדמנות בניגוד ליוצרים רבים, שנהר לא הגיע ללימודי קולנוע מתוך חלום ברור להיות תסריטאי. אחרי התיכון שירת שירות צבאי רגיל, טייל בעולם ורק אז הבין שהדבר היחיד שבאמת נהנה ממנו היה קולנוע. הוא נרשם ללימודי קולנוע באוניברסיטת תל אביב, אבל גם בסיום התואר לא חיכתה לו עבודה. "אתה מסיים את החוג לקולנוע, אף אחד לא מחכה לך בחוץ עם סדרה". במשך שנים עבד כמעט בכל תפקיד אפשרי: עוזר הפקה, תחקירן, עורך משנה, עוזר סאונד, מנהל הפקה ויוצר סרטוני תדמית. במקביל שלח תסריטים לקרנות, נפגש עם חברות הפקה וניסה שוב ושוב לפתח סדרות משלו. רובן לא התרוממו. הסרטון ששינה את הכול הפריצה הראשונה הגיעה דווקא מסרטון ויראלי שיצר עם יניר האחמ"ש. הסרטון זכה לעשרות אלפי צפיות והוביל להצעות לביים פרסומות וסרטוני תדמית. זו עדיין לא הייתה הפריצה שעליה חלם, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שבה הרגיש שהעשייה שלו מתחילה להגיע לאנשים. במקביל המשיך לנסות לפתח סדרות, עד שחברו אדם ביזנסקי פנה אליו עם רעיון לסדרה על מדובב משטרתי. כך נולדה "המדובב" .

הסדרה שכמעט לא קרתה

יחד עם ביזנסקי והמפיקה דנה עדן החלו לפתח את הסדרה. תחילה נדחו בקשת, אחר כך עברו ל־yes, ושם החלו בתהליך פיתוח ממושך. ההפתעה הגדולה הגיעה כשב־yes הציגו את הפרויקט ל־HBO. "פתאום משום מקום אתה טס לפסטיבל בקאן ופוגש את סמנכ"ל הדרמה של HBO."

למרות שהעסקה עם HBO לא יצאה לפועל, עצם ההתעניינות נתנה ל־yes את הביטחון להפיק את הסדרה. שנהר וביזנסקי בילו יותר משנה בכתיבת העונה הראשונה, ולאחר מכן גם חזרו לעונה שנייה, שבה חילקו ביניהם את הכתיבה והפכו בפועל לעורכי התסריט זה של זה.

מטהרן לפאודה

עוד לפני שהסתיימה העבודה על "המדובב", דנה עדן הציעה לשנהר להצטרף לפרויקט חדש בשם "טהרן". בתחילה חשב שיגיע כתסריטאי נוסף, אך מהר מאוד הפך לחלק מצוות היצירה המרכזי לצד משה זונדר, דני סירקין ויוצרים נוספים.

במשך חודשים ארוכים ישבו עם אנשי מוסד, מומחים לאיראן ואנשי ביטחון כדי לבנות עולם שיהיה אמין ככל האפשר. ההצלחה של "טהרן" פתחה בפניו דלת נוספת, וכעבור כמה שנים קיבל טלפון נוסף -הפעם מיוצרי "פאודה".

איך כותבים את 7 באוקטובר?

לדבריו, ההחלטה להצטרף לעונה החמישית של "פאודה" נבעה בעיקר מההבנה שהסדרה כבר לא יכולה לחזור על עצמה. אירועי 7 באוקטובר שינו את המציאות, ומבחינתו גם את הסדרה. "השבעה באוקטובר נתן לנו אפשרות לספר סיפור אחר."

במהלך העבודה החליטו היוצרים שהעונה לא תעסוק רק בלחימה, אלא בעיקר בפוסט טראומה ובמחיר הנפשי שמשלמות הדמויות. שנהר מספר שאחד ממקורות ההשראה המרכזיים שלו היה הסרט "בלתי נסלח" של קלינט איסטווד, שבו גיבור מזדקן יוצא למשימה אחרונה כשהוא כבר נושא על גבו חיים שלמים של כאב ואשמה.

מבין כל הפרקים בעונה, דווקא פרקי הפלאשבקים ל־7 באוקטובר היו אלה שהטרידו אותו יותר מכל. לדבריו, החשש היה לא רק מהצד האמנותי, אלא בעיקר מהשאלה האם מותר בכלל להכניס את דמויות "פאודה" אל תוך אירוע כל כך טראומטי. "פחדתי לפגוע באירוע שהוא כל כך רגיש."

בסופו של דבר, הוא מאמין שהבחירה להתמקד בדמויות שהקהל כבר מכיר במשך שנים היא זו שאפשרה לצופים להתחבר מחדש לאירועים.

גם אחרי פאודה אין רגע לנוח

למרות ההצלחה של "פאודה", שנהר לא מרגיש שהגיע לנחלה. כבר שבוע אחרי שסיים את העבודה על הסדרה החל לכתוב פיצ'ר חדש עם יוצרי "פאודה", ובמקביל הוא ממשיך לפתח סדרות נוספות עבור גופי השידור בישראל.

לדבריו, המציאות של תסריטאי בישראל מחייבת לחשוב כל הזמן על הפרויקט הבא. "אנשים חושבים שאחרי 'פאודה' הכול מסתדר. זה לא עובד ככה בארץ."

בסיום הריאיון הוא מתייחס גם למצבה של תעשיית הטלוויזיה המקומית ומזהיר מפני הפגיעה בהפקות המקור.מבחינתו, בלי השקעה של גופי השידור הישראליים, לא יהיו כאן בעתיד הסדרות שהקהל הישראלי כל כך אוהב. "צריך בסוף כסף לעשייה ישראלית. זה הסיפור שלנו."