האו"ם מודה: חמאס השתלט על מתחם חלוקת מזון בג'באליה

סיוע הומניטרי | צילום: אורן כהן/ פלאש 90 ( סיוע הומניטרי | צילום: אורן כהן/ פלאש 90 )

ארגון המזון העולמי של האו"ם (WFP) הודיע היום (שני) כי פעילות מתחם חלוקת המזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה הופסקה במהלך סוף השבוע, לאחר שלטענתו מחבלי חמאס השתלטו בכוח על המתחם ותקפו נהגי משאיות סיוע.

על פי הודעת האו"ם, המחבלים השתלטו על מחסן המזון של הארגון ותקפו באלימות שני נהגי משאיות שהובילו אספקה הומניטרית, אירוע שהוביל להפסקת פעילות המתחם, שסיפק מדי יום מזון לאלפי משפחות בצפון הרצועה. בעקבות האירוע פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, באמצעות עמוד "אלמונסק" בשפה הערבית, גינוי חריף והפנה מסר לתושבי רצועת עזה.

השתלטות חמאס על המזון - צילום: דוברות המוסד השתלטות חמאס על המזון | צילום: צילום: דוברות המוסד 10 10 0:00 / 1:30

"מחבלי חמאס נכנסו בכוח למתחם חלוקת מזון המופעל על ידי WFP במרחב ג'באליה והביאו להפסקת חלוקת המזון שסיפקה מדי יום מענה לאלפי משפחות", נמסר. "אנו מגנים בתוקף את האירוע החמור. חמאס שוב הוכיח שהוא אינו בוחל באמצעים כדי לנצל את הסיוע ההומניטרי שמיועד לכם לטובת האינטרסים הנפשעים שלו".

עוד נמסר כי "הצרכים שלכם לא מעניינים אותם. מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה על האוכלוסייה ובגזילת הסיוע שנועד להגיע אליכם".

במתאם פעולות הממשלה בשטחים ציינו כי גם המתאם ההומניטרי של האו"ם, ד"ר רמיז אלאקבראוב, התייחס לאירוע ואמר כי לא מדובר במקרה בודד, אלא בחלק מדפוס חוזר של הפחדה, אלימות ושיבוש המענה ההומניטרי ברצועת עזה.

לסיום נמסר מטעם מתאם פעולות הממשלה בשטחים: "העובדות ברורות, הסיוע ההומניטרי נכנס לרצועת עזה. חמאס הוא זה שמשתלט עליו, משבש את מנגנוני החלוקה ומונע ממנו להגיע אליכם. לא נאפשר לארגון הטרור להמשיך לנצל את המרחב ההומניטרי לטובת מטרותיו, ונמשיך לפעול נגד כל ניסיון לפגוע בסיוע המיועד לאוכלוסייה".