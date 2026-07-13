רוטמן זועם על נציגי משרד המשפטים: "בלי נציגים, אין חקיקה"

שמחה רוטמן ( חיים גולדברג /פלאש90 )

עימות חריף נרשם היום (שני) בוועדת החוקה של הכנסת, לאחר שנציגי משרד המשפטים לא התייצבו לשתי ישיבות רצופות. בעקבות זאת, יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, הוציא את הדיונים להפסקה והודיע כי עד שנציגי הייעוץ המשפטי לממשלה יופיעו בפני הוועדה, לא יחודש הדיון בהצעת החוק להארכת מעצרם ומניעת מפגש עם עורך דין למשתתפי מתקפת 7 באוקטובר ולעצורי התמרון בעזה.

בפתח היום דנה הוועדה בהצעה דחופה לסדר היום שיזמו חברי הכנסת אריאל קלנר וינון אזולאי, תחת הכותרת "חשש לשימוש לרעה בכוח המשרה באמצעות גרירת הליכים משמעתיים במשך תקופות ממושכות ללא הכרעה". גם במהלך דיון זה נעדרו נציגי משרד המשפטים, ורוטמן הורה על הפסקת הישיבה. עם פתיחת הדיון השני, שעסק בהצעת החוק להארכת מעצרם של משתתפי מתקפת 7 באוקטובר ועצורי התמרון בעזה, התברר כי גם הפעם לא הגיעו נציגי המשרד. רוטמן זעם והודיע כי לא יקדם את הצעת החוק עד לקבלת הסברים להיעדרותם. לדברי רוטמן, "לישיבה הזו זומנו נציגי משרד המשפטים וכל הכיסאות שלהם ריקים. ב-2 ביולי נשלח מכתב ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לתאם מועד לדיון, אך לא התקבלה התייחסות". עוד טען כי מדובר לא רק בזלזול בכנסת, אלא גם בהתנהלות המעכבת הליכים משמעתיים לאורך זמן.

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רוטמן הוסיף כי אם נציגי משרד המשפטים אינם מתייצבים לדיוני הוועדה, גם הצעות החוק הנוגעות להם לא יקודמו. הוא התייחס גם להצעת החוק העוסקת במעצרם של משתתפי מתקפת 7 באוקטובר, ואמר כי ללא אישור ההסדר יהיה צורך לפנות שוב ושוב לבתי המשפט לצורך הארכת מעצרם.

במהלך הדיון תקף רוטמן את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ואמר כי בכוונתו לבחון את העמדתה לדין משמעתי בשל התמשכות הבדיקה בעניינו של עו"ד רואי כחלון. לדבריו, "סוף סוף למדינת ישראל יהיה ייעוץ משפטי לממשלה שעובד עבורה ולא נגדה".

גם ח"כ משה סעדה מתח ביקורת על התנהלות היועצת המשפטית לממשלה וטען כי ההליך המשמעתי בעניינו של עו"ד רואי כחלון נמשך זמן בלתי סביר. לדבריו, "שנה ושבעה חודשים התיק עומד ללא הכרעה והוא מנוע מהתמודדות. פניתי לנציב שירות המדינה בבקשה להעמיד לדין משמעתי את גלי בהרב-מיארה".