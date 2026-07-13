( ישראל אטיאס בראיון לסרוגים. )

לאחר שבועות של שמועות ודיווחים, כעת זה רשמי: השחקן ישראל אטיאס יצטרף לראשונה לנבחרת הכוכבים של פסטיגל 2026. אטיאס, שהפך בשנים האחרונות לאחד השמות המזוהים והאהובים בתעשיית הבידור הישראלית, ייקח חלק במופע החנוכה הגדול והמוביל בישראל.

ההצטרפות לפסטיגל מסמנת אבן דרך משמעותית בקריירה של אטיאס, שבנה לאורך השנים נוכחות בולטת בטלוויזיה, בקולנוע ובתיאטרון. בזכות הכריזמה, הנוכחות הבימתית והחיבור המיוחד לקהל, הוא הפך לאחד השחקנים המבוקשים במדינה. מ'שבאבניקים' לבמת הפסטיגל אטיאס זכה לפופולריות רחבה בקרב קהל רחב בזכות תפקידיו המרכזיים בסדרות המצליחות "שבאבניקים" ו"זגורי אימפריה", שחזרה לאחרונה למסך אחרי הפסקה של עשור. העונה השלישית של "שבאבניקים" שברה שיאי צפייה, והסדרה הפכה לאחת המדוברות ביותר בקרב הקהל הדתי-לאומי והמסורתי. במקביל להצלחה המקצועית, אטיאס ידוע גם בזיקה שלו למסורת וליהדות. בראיון שערך עם סרוגים, הוא שיתף על הקשר העמוק שלו לערכים יהודיים: "מגיל אפס אני סביב המסורת, היהדות, סביב הקדוש ברוך הוא. זה נותן לי נחת, שלווה, בינה והסתכלות על החיים בצורה הרבה יותר נכונה".

שבאבניקים ( מתוך שבאבניקים באדיבות HOT ודורי מדיה )

קריירה מגוונת ומרשימה

לצד עבודתו בטלוויזיה, אטיאס פעיל גם בעולם הקולנוע. לאחרונה הוא השתתף בפרמיירה החגיגית של הסרט "חינה אמריקאית", קומדיה חדשה שמתרחשת על סיפון ספינת התיירים המיתולוגית "הלידו" בטבריה. הסרט, בבימויו של שלום אסייג, יעלה לאקרנים בימים הקרובים.

בנוסף, אטיאס נבחר לאחרונה להנחות את טקס פרס ישראל היוקרתי, שיתקיים במוצאי יום העצמאות. הבחירה בו מדגישה לא רק את כישוריו האישיים, אלא גם את התרומה המתמשכת שלו לחיזוק השיח, התרבות והערכים המשותפים במדינת ישראל.

מימין לשמאל: המפיק משה אדרי, הבמאי והשחקן שלום אסייג, ועורך התסריט דניאל אסייג, בפרמיירת "חינה אמריקאית" ( צילום: רפי דלויה )

נבחרת כוכבים מרשימה

אטיאס מצטרף לשורת שמות מרשימה שכבר אושרו למופע פסטיגל 2026. בין השאר, הזמרת עומר נודלמן תעלה לראשונה על במת הפסטיגל, לאחר קריירה מצליחה בטלוויזיה ובדוגמנות. גם רן דנקר חוזר למופע בפעם השישית, והשחקן והזמר דילן דרור, אושיית הרשת בעל מיליוני הצפיות, יעלה אף הוא לראשונה על הבמה.

פסטיגל 2026 מבטיח להיות אחד המופעים המרשימים ביותר בהיסטוריה של ההפקה, עם נבחרת כוכבים שמשלבת שמות מוכרים עם פנים חדשות מעולם הבידור הישראלי. ההצטרפות של ישראל אטיאס מוסיפה עוד שכבה של עניין ומצפה לקראת המופע הגדול.