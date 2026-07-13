המומחה מזהיר: "איראן מכינה משהו; אנחנו צריכים להיות מודאגים"

המתיחות הביטחונית הגוברת במצר הורמוז וחילופי המהלומות האחרונים בין וושינגטון לטהרן מעלים שוב אל פני השטח את החשש המרכזי במערכת הביטחון - התקדמותה השקטה של תוכנית הגרעין האיראנית. דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), שוחח על כך ברדיו 103fm עם המגיש גדעון אוקו, והציג תמונת מצב מדאיגה המבוססת על ממצאים מהשטח.

במהלך הריאיון נשאל סיטרינוביץ' האם הרפובליקה האסלאמית מנצלת את תקופת המתיחות הנוכחית כדי לקדם את האספירציות הגרעיניות שלה ולהאיץ את קצב העשרת האורניום. על כך השיב החוקר בנחרצות: "בצילומי לווין חד משמעית איראן מכינה משהו, בוודאי בהקשרי העשרה".

אוקו ביקש לחדד את הנקודה ושאל האם הדברים ניכרים באופן מובהק וישיר ברמת התיעוד הוויזואלי. סיטרינוביץ' הסביר כי הפעולות בשטח מעידות על הקמת תשתיות מתקדמות וחסינות יותר מבעבר. "כשאתה מסתכל על הפעולות שאיראן עושה באזור הזה, מדובר במתקן העשרה חדש שאיראן דיווחה עליו, שאולי קשה יותר לפגיעה מאשר המתקן בפורדו", פירט.

הוא הדגיש כי חומרת המצב נובעת בעיקר מהיעדר היכולת לעקוב מקרוב אחר הנעשה במתקנים הסגורים. "איראן עושה שם דברים, זה אירוע מטריד כי אין לנו פיקוח. אנחנו שנה בלי פיקוח במצב שהסוכנות לאנרגיה אטומית לא שם. צריך להיות מוטרדים – מה שמעניין זה הגרעין ושם צריך להתמקד כל הזמן".

בסיום הריאיון התייחס סיטרינוביץ' לשאלתו של אוקו האם הצילומים מוכיחים באופן חד-משמעי את החזרה להעשרת האורניום לרמה צבאית לצורך ייצור נשק גרעיני. "רואים בתצלומים עבודות שנעשות באזור", סיכם חוקר ה-INSS. "צריך להיות ממוקדים במה שנעשה בתוכנית הגרעין האיראנית. מה שקורה לפי תצלומי הלווין אלה דברים שצריכים להטריד אותנו מאוד".