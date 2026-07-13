ירון אברהם מודאג: "זה צריך להדאיג את כולנו"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, הגיב הבוקר (שני) בחריפות לדיווח המטלטל באתר "העין השביעית", לפיו ראש השב"כ נפגש עם יועץ פוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טרם פתיחה בחקירה נגד כלי תקשורת ועיתונאים.

בריאיון שקיים ברדיו 103fm, הביע אברהם דאגה עמוקה וחשש ממשי מפני הפעלת אמצעים קיצוניים נגד אנשי תקשורת משיקולים פוליטיים. "צריכה להטריד את כולנו ההבנה שראש השירות החשאי של ישראל מוכן להפעיל כלים דרקוניים כלפי עיתונאים רק כדי לרצות את הבייס", התריע אברהם, והוסיף נימה אישית ונוקבת לגבי תחושותיו מול המציאות המסתמנת: "אותי זה מפחיד".

על פי הפרסום ב"העין השביעית", הפגישה בין ראש השב"כ ליועץ הפוליטי נערכה על רקע כוונות לפתוח בחקירה נגד כלי תקשורת. עוד נחשף בדיווח כי השירות החשאי מפעיל מעקבים ואוסף נתונים אחר שיחות של אנשי תקשורת מובילים.

לפי הדיווח, החשש ממעקבים והאזנות מצד השב"כ חלחל עמוק גם לתוך המערכת הביטחונית עצמה, עד כדי כך שאלופים מכהנים בצה"ל חוששים בימים אלה לקיים שיחות רגישות בטלפונים הניידים שלהם מחשש שיצותתו להם.