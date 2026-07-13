דרמה ברדיו: צמד המגישים האהוב עוזב אחרי עשור

סוגרים את המיקרופון ( Stock-Asso | שטארסטוק )

טלטלה בעולם התקשורת: אחרי 11 שנים שבהן הפכו לאחד העוגנים החזקים והמזוהים ביותר של התחנה, צמד השדרנים שרון טייכר וערן זרחוביץ' עוזבים את רדיו תל אביב (102FM). לפי הפרסום באתר mako, השניים צפויים לסיים את דרכם בתחנה בקרוב, אם כי בשלב זה עדיין לא נקבע מועד סופי לשידור תוכנית הפרידה שלהם. עם זאת, מעריצי הצמד יכולים לנשום לרווחה: לפי אותם גורמים, השניים ממש לא מפרקים את החבילה, ומתכננים להמשיך ליצור ולשדר יחד בפלטפורמות אחרות גם בעתיד.

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עזיבתם של טייכר וזרחוביץ' היא חלק מגל עזיבות דרמטי ושינויים מבניים עמוקים שעוברים על רדיו תל אביב. כזכור, רק בשנה האחרונה נפרדו בתחנה מתוכנית הספורט המיתולוגית של אופירה אסייג, וכן מנלי תגר ולירון ויצמן שסיימו את רצועת הצהריים שלהן. כל זה קרה אחרי פרשת דידי הררי, שהובילה להתפטרות המנכ"ל ולמינויו של אלדד קובלנץ.