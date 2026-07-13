סמוטריץ' נשבר על הבמה: "בלי העוגן של אשתי וכלתי, לא יכולתי לעשות כלום"

סמוטריץ' במתקפה על בג"צ ( דוברות הציונות הדתית )

רגע מרגש נרשם אתמול (ראשון) בכנס "בניין שלם" שנערך בבנייני האומה בירושלים, כאשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודה לרעייתו רויטל ולכלתו תמר, רעייתו של בנו בניה שנפצע במהלך המלחמה. עוד לפני שהחל לשאת את דבריו, אלפי המשתתפות באולם קמו על רגליהן והריעו במשך קרוב לדקה.

בדבריו הזכיר סמוטריץ' כי בדיוק לפני שנה, באותו כנס, הודה לרעייתו על תמיכתה, ואמר כי מאז עברה המשפחה שנה מטלטלת בעקבות פציעתו הקשה של בנו והפינוי מביתם. "אם אתם זוכרים, בשנה שעברה עמדתי כאן וביקשתי בהתרגשות לומר תודה לרויטל, רעייתי. והאמת, תחשבו מה עברנו מאז שנה שעברה עם הפציעה של בניה והפינוי מהבית. אני אומר לכם על עצמי, בלי רויטל, בלי העוגן, בלי הבית, בלי העוצמה ובלי התמיכה, לא יכולתי לעשות את מה שאני עושה", אמר.

סמוטריץ' - צילום: לשכת בצלאל סמוטריץ סמוטריץ' | צילום: צילום: לשכת בצלאל סמוטריץ 10 10 0:00 / 1:18

בהמשך, כשהוא מתקשה לעצור את התרגשותו, הודה גם לכלתו תמר: "אני רוצה לומר תודה לעוד אישה גיבורה, תמר, רעייתו של בניה. אמא לנווה, שעם בעל פצוע קשה בתקופה מאתגרת עושה את הכול בגבורה ובעוצמה".

סמוטריץ' הרחיב את הדברים והתייחס לנשות ישראל בכלל: "אלה נשות עם ישראל בכל הדורות, שבזכותן נגאלנו ובזכותן עתידים להיגאל. נשות המגויסים והמילואימניקים, נשות תלמידי החכמים והאברכים, נשות אנשי הציבור ונשות הציבור".