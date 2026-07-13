פרטים חדשים על הפשיטה: כך הפליל "הנווד" עשרות סוחרי נשק

פשיטת כוח מג"ב ( צילום: משטרת ישראל )

לאחר הפשיטה הנרחבת שביצעה הבוקר (ראשון) להב 433 ברחבי הארץ, במשטרה חושפים פרטים חדשים על המבצע שהוביל למעצרם של עשרות חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסמים מסוכנים.

במרכז הפרשה עומד הסוכן הסמוי שכונה "הנווד", הסוכן הבדואי הראשון שהופעל אי פעם על ידי להב 433. במשך תקופה ארוכה חדר הסוכן אל לב ארגוני הפשיעה, רכש אמצעי לחימה וסמים, תיעד עסקאות והפליל עשרות חשודים, בהם גם יעדי פשיעה מרכזיים. במהלך פעילותו ביצע "הנווד" עשרות עסקאות מבוקרות, שבמסגרתן רכש ארבעה רובי M16, עשרות אקדחים וכחצי קילוגרם קוקאין, תוך איסוף ראיות נגד המעורבים. במשטרה מגדירים את המבצע כאחת מהפעלות הסוכן המורכבות שבוצעו בשנים האחרונות, לאחר שהצליח לחדור גם למוקדי פשיעה שבהם סוחרי הנשק היו משוכנעים כי הם פועלים הרחק מעיני רשויות האכיפה. עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, יצאו הבוקר מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, לוחמי הימ"ם ויחידות מיוחדות נוספות לפשיטות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, בהם רהט, תל שבע, ביר הדאג', ערד, דימונה, אילת ומזרח ירושלים.

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במהלך המבצע נעצרו עשרות חשודים, ובהם 20 יעדי פשיעה מרכזיים, החשודים במעורבות בסחר באמצעי לחימה ובסמים.

במבצע השתתפו כוחות רבים, ובהם יחידת אתג"ר, יחידת הגדעונים (33) של להב 433, הימ"ם, מסתערבי מג"ב, חטיבות המשמר הלאומי, החטיבה לביטחון פנים, מתפ"א ושוטרי מחוזות ירושלים והדרום.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, אמר כי "פרשיית 'הנווד' ממחישה פעם נוספת כי אין מקום שבו עבריינים יכולים להרגיש חסינים מפני ידה הארוכה של משטרת ישראל. הפעילות הובילה לחשיפת עשרות חשודים ולסיכול עסקאות אמל"ח וסמים שעלולות היו לגבות חיי אדם".

גם ראש להב 433, ניצב מני בנימין, הגדיר את המבצע כהישג מודיעיני ומבצעי משמעותי. לדבריו, הפעלת הסוכן "אפשרה לאסוף ראיות משמעותיות, לחשוף תשתית עבריינית רחבת היקף ולהנחית מכה משמעותית על סוחרי אמל"ח וסמים שפעלו ברחבי הארץ".

החשודים שנעצרו יובאו במהלך היום לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם במסגרת המשך החקירה.