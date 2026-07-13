ארה"ב תקפה באיראן, פגיעות בבסיסים אמריקניים במפרץ

מסוק קרב אמריקני ( שאטרסטוק )

העימות הישיר בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להחריף: צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין ראשון לשני) כי השלים גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן, בעוד משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, כווית וירדן במסגרת מתקפת תגמול.

לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), התקיפות נועדו להמשיך ולפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן, לאחר התקיפות שביצעה נגד כלי שיט מסחריים במצר הורמוז. בהודעה הדגישו האמריקנים כי "מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. איראן אינה שולטת בו, וכוחותינו ערוכים להבטיח שחופש השיט יישמר". איראן: "פגענו בבסיסים אמריקניים" מנגד, משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובכווית. בנוסף טענו כי פגעו גם במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס אמריקני בירדן, במסגרת מה שהגדירו כ"שלב הראשון" של התגובה למתקפה האמריקנית. בבחריין הופעלו במהלך הלילה אזעקות, בעוד שבאיחוד האמירויות ובמדינות נוספות במפרץ נמשכה הכוננות מחשש להרחבת הירי. מטוסים אמריקניים יירטו איומים דובר פיקוד המרכז האמריקני מסר כי במהלך הלילה שיגרו משמרות המהפכה טיל שיוט וכטב"ם לעבר כלי שיט מסחריים שחצו את מצר הורמוז. לדבריו, מטוסים אמריקניים הצליחו ליירט את שני האיומים לפני שפגעו במטרותיהם.

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תקיפות נרחבות בדרום איראן

במהלך הלילה דיווחו כלי תקשורת באיראן על עשרות פיצוצים בבנדר עבאס, באי קשם, בסיריכ, בג'אסק, בבושהאר, באהוואז ובמאהשהר.

במקביל דיווחו הרשויות באיראן על הרוג אחד וארבעה פצועים בתקיפה אמריקנית שפגעה, לטענתן, בתחנת שאיבת מים בדרום-מערב המדינה.

בארה"ב: פחות תקיפות מהלילה הקודם

גורם אמריקני אמר ל"ניו יורק טיימס" כי גל התקיפות הנוכחי היה מצומצם יותר מזה שבוצע בלילה הקודם, אז תקף צבא ארצות הברית כ-140 מטרות ברחבי איראן.

למרות זאת, בשני הצדדים ממשיכים להחריף את המסרים. משרד החוץ האיראני הזהיר כי "המקור והמוצא של התקיפות נגד איראן יהוו מטרה לגיטימית למכות הגנתיות של הכוחות המזוינים של איראן".