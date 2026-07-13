מבצע ענק של להב 433: עשרות חשודים נעצרו בפשיטה ארצית

פשיטת כוח מג"ב ( צילום: משטרת ישראל )

משטרת ישראל פתחה הבוקר (שני) במבצע אכיפה רחב היקף נגד רשתות עברייניות, במסגרתו פשטו מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ.

המבצע מגיע לאחר חקירה סמויה וממושכת שנוהלה על ידי מחלק הסוכנים של אגף החקירות והמודיעין בלהב 433, בשיתוף יחידת אתג"ר. במסגרת הפעילות נעצרו עשרות חשודים בחשד למעורבות בעבירות של סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסחר בסמים מסוכנים.

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במשטרה ציינו כי מדובר בשלב הגלוי של חקירה שהתנהלה במשך תקופה ארוכה, וכי הכוחות פועלים בשעה זו במספר מוקדים במקביל לצורך ביצוע מעצרים, חיפושים ואיסוף ראיות.

במבצע משתתפים מאות שוטרים, לוחמי משמר הגבול וכוחות מיוחדים, שפועלים נגד החשודים ברחבי הארץ.

במשטרה מסרו כי פרטים נוספים על המבצע ועל תוצאותיו יפורסמו בהמשך, עם התקדמות הפעילות.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר בתגובה לפשיטה על עשרות יעדי פשיעה ברחבי הארץ:

״כך נראית משטרה יוזמת, התקפית ונחושה. מאות שוטרים ולוחמים שפושטים במקביל על עשרות יעדים ומגיעים לסוחרי האמל״ח והסמים - זו בדיוק המדיניות שאנחנו מובילים: לעבור מהגנה להתקפה, לרדוף את הפשיעה ולא לאפשר לה להרים ראש."

"משבח את מפכ״ל המשטרה, מפקד להב שוטרי להב 433, לוחמי מג״ב והיחידות המיוחדות על פעילות מקצועית ונחושה. נמשיך לתת למשטרה את הכלים והגיבוי להכות בפשיעה בכל הכוח״.