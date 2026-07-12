ספינות מלחמה במיצרי הורמוז ( ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

ההסלמה הצבאית במפרץ הפרסי ממשיכה להתגבר: צבא ארצות הברית הודיע הערב (ראשון) כי פתח בגל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן, במסגרת המאמץ האמריקני לפגוע ביכולותיה של טהרן לאיים על חופש השיט במצר הורמוז. התקיפות מגיעות על רקע דיווחים על פיצוצים עזים שנשמעו באזור בנדר עבאס, עיר נמל אסטרטגית בדרום איראן.

בכיר אמריקני אישר כי התקיפה, שבוצעה לפני כשעה, כוונה נגד מערכות טילים, מערכי הגנה אווירית וסירות מירוץ קטנות של משמרות המהפכה האיראניות באזור מצר הורמוז. על פי הגורם האמריקני, מדובר ביעדים צבאיים ששימשו את הכוחות האיראניים באזור, אך בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על היקף הנזק או מספר הנפגעים. במקביל לאישור האמריקני, כלי תקשורת באיראן דיווחו על סדרת פיצוצים שנשמעה באזור העיר בנדר עבאס ובסביבת האי קשם שבדרום המדינה. על פי הדיווחים, הפיצוצים נשמעו מכיוון מזרח לבנדר עבאס וכן באזור הימי הסמוך לאי קשם. תושבים באזור מסן, שבדרום האי קשם, דיווחו גם הם כי שמעו מספר פיצוצים סמוך לשעה 00:38 שעון מקומי. בנוסף לפיצוצים, דיווחו תושבים כי הופעלו גם מערכות ההגנה האווירית באזור. עם זאת, הרשויות האיראניות טרם פרסמו מידע רשמי באשר לנסיבות האירוע, היקף הנזק או נפגעים אפשריים. בשלב זה לא ברור באופן מוחלט מה גרם לפיצוצים, אם כי התזמון והמיקום מצביעים על קשר אפשרי לתקיפות האמריקניות שאושרו.

איראן וארה"ב ( AI )

רקע להסלמה: שבוע של מתיחות במפרץ

התקיפות האמריקניות מגיעות לאחר שבוע סוער של הסלמה בין וושינגטון לטהרן. כפי שדיווח סרוגים קודם לכן, צבא ארצות הברית ביצע במהלך השבוע האחרון שני גלי תקיפות נרחבים נגד מטרות באיראן, במסגרתם הותקפו כ-140 יעדים צבאיים ברחבי המדינה.

על פי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), התקיפות הקודמות כללו מכ"מים למעקב אווירי, מחסני טילים, מחסני כלי טיס בלתי מאוישים, אתרי שיגור טילים ומערכות מכ"ם למעקב קרקעי. בנוסף, כפי שפורסם בסרוגים, הותקפו גם תשתיות בעלות חשיבות אסטרטגית, כולל גשר רכבת המשמש כחלק מנתיב הסחר בין איראן, סין ורוסיה, ומגדל הפיקוח הימי בנמל צ'אבהאר.

ההסלמה החלה לאחר שלטענת ארצות הברית, משמרות המהפכה תקפו אוניית משא אזרחית שעברה במצר הורמוז. בצבא האמריקני האשימו את איראן בהפרת ההבנות שהושגו בין הצדדים והבהירו כי התקיפות הן תגובה ישירה לפעולות האיראניות.

מצר הורמוז נחשב לאחד מנתיבי השיט האסטרטגיים והרגישים ביותר בעולם, כאשר חלק משמעותי מייצוא הנפט העולמי עובר דרכו מדי יום. בשל כך, כל התפתחות צבאית באזור זוכה לתשומת לב בינלאומית ומעלה חשש מפני הסלמה ביטחונית שעלולה להשפיע גם על הסחר העולמי ועל שוקי האנרגיה.

עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבל מידע נוסף על היקף התקיפות והנזק שנגרם.