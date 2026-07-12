נחשף: המסמך בכתב ידו של סינוואר שתכנן את טבח 7 באוקטובר

יחיא סינוואר ( עבד רחים כתיב / פלאש90 )

מעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, נחשפים פרטים חדשים על היקף התכנון שקדם למתקפת חמאס. מסמך שנכתב בכתב ידו של מנהיג חמאס לשעבר, יחיא סינוואר, כשנה לפני המתקפה, מציג תוכנית מפורטת הכוללת חלוקת כוחות, יעדים מבצעיים והנחיות לביצוע הפלישה לישראל כך חשף אוהד חמו בחדשות 12.

על פי המסמך, סינוואר תכנן פריצה בו זמנית של גדר המערכת ב-25 מוקדים שונים, במקביל להשתלטות על 25 צמתים מרכזיים בדרום. לכל צומת הוקצתה חוליה של כ-100 מחבלים, ובסך הכול יועדו למשימה זו כ-2,500 מחבלים. המסמך כולל גם חלוקת כוחות ליישובים ולבסיסי צה"ל. לפי התוכנית, 2,210 מחבלים היו אמורים לחדור ל-221 קיבוצים ויישובים קטנים, 1,600 נוספים יועדו לשמונה יישובים גדולים יותר, ועוד כ-2,000 מחבלים הוקצו לתקיפת בסיסים צבאיים. בסיכום התוכנית כתב סינוואר כי מטרת המבצע היא להחדיר לישראל כ-10,000 "לוחמים מאומנים היטב".

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עוד עולה מהמסמך כי סינוואר הורה להשתלט על כלי הרכב של תושבי הדרום, לקחת את הגברים בגילי 17 עד 50 כבני ערובה, ולהעדיף חטיפת נשים וילדים. בנוסף, הורה לאסוף מהשבויים טלפונים ומסמכים.

בפרק שעסק בתגובה הישראלית האפשרית, כתב סינוואר כי ישראל עשויה להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה, ואף העלה את האפשרות שתעשה שימוש בנשק גרעיני. למרות זאת, ציין כי לדעתו ההפתעה והכאוס הראשוני שייגרמו בעקבות המתקפה יאפשרו את הצלחת המבצע.

על פי הדיווח, בפועל חדרו לישראל בבוקר 7 באוקטובר כ-3,100 מחבלי חמאס בשלושה גלי תקיפה, אליהם הצטרפו כ-580 מחבלי הג'יהאד האסלאמי. המסמך שנחשף מלמד כי התכנון המקורי של סינוואר היה להחדיר כוח גדול בהרבה, בהיקף של כ-10,000 מחבלים.

המסמך המלא צפוי להתפרסם בימים הקרובים על ידי מכון עמית למחקר טרור ומודיעין במל"ם, והוא מספק הצצה נוספת להיקף ההכנות, לתפיסת ההפעלה של חמאס ולמטרות שהציב סינוואר לקראת מתקפת 7 באוקטובר.