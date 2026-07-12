מכעיס: נאשם בהברחות לעזה שוחרר ללא נימוק ליו"ש

כתב אישום הוגש נגד פלסטיני תושב רצועת עזה, השוהה ביהודה ושומרון שלא כחוק מאז שנת 2021, לאחר שלפי האישום היה מעורב בהברחת סחורות בהיקף נרחב לרצועת עזה במהלך המלחמה כך חשף הערב (ראשון) אבישי גרינצייג.

על פי כתב האישום, הנאשם הבריח באמצעות שלוש משאיות כ-10,000 טלפונים סלולריים, כחצי טון טבק, פאנלים סולאריים וסחורות נוספות. עוד נטען כי קיבל כמיליון שקלים עבור חלקו בפעילות. בעקבות החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט הצבאי.

בתחילת ההליך הורה בית המשפט הצבאי על מעצרו עד תום ההליכים, וקבע כי מאחר שהוא שוהה ביהודה ושומרון שלא כחוק, לא ניתן להסתפק בחלופת מעצר.

אלא שבהמשך, במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט הצבאי לערעורים, בוטלה החלטת המעצר. בית המשפט הורה על שחרורו ליהודה ושומרון, ללא מעצר בית, בכפוף להפקדת ערבויות בסכום של מאות אלפי שקלים.

על פי הדיווח, בהחלטת בית המשפט לערעורים לא ניתן נימוק לשינוי ההחלטה, זאת למרות חומרת האישומים והטענה כי הנאשם הפיק רווח של כמיליון שקלים מפעילות ההברחה המיוחסת לו.