מנוי מפתיע: זה האיש שנתניהו מעוניין לשריין בליכוד

הקרב על הרכב רשימת הליכוד לקראת בחירות 2026 נמשך. על פי פרסום ראשון של עמיחי ירחי ב-i24NEWS, בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחנים אפשרות לשריין ברשימת המפלגה את איש העסקים ומשקיע ההון סיכון דובי פרנסס.

במקביל, נתניהו הביע נכונות להפחית את מספר השריונים שיבקש לעצמו לשבעה, במקום מספר גבוה יותר שנבחן קודם לכן. המהלך נועד, בין היתר, להפחית את המתיחות בקרב חברי הכנסת והשרים בליכוד, במיוחד במהלך השבוע האחרון של מושב הכנסת, שבו הקואליציה מבקשת לקדם שורת חוקים.

לפי הדיווח, לא כל הגורמים בליכוד תומכים במהלך. השר לשעבר והמקורב לנתניהו, רון דרמר, מסרב בשלב זה לקבל שריון, אף שלטענת הדיווח נתניהו ממשיך לנסות לשכנעו.

עוד נטען כי בלשכת ראש הממשלה מתמודדים גם עם קושי באיתור מועמדים לשריון, ובסביבתו של נתניהו אומרים כי "אין מספיק אנשים טובים שרוצים לבוא".

פרנסס, מייסד קרן ההון סיכון Group 11, נחשב למקורב לנתניהו, ואף שימש בעבר כיועץ לראש הממשלה בתחום הבינה המלאכותית. במהלך המחאה נגד הרפורמה המשפטית התבטא בפומבי נגד עמדת חלקים מקהילת ההייטק שהתנגדו למהלך, והביע תמיכה במדיניות הממשלה.