עימות בין ש"ס לציונות הדתית מעכב מינוי רבני ישובים

מתיחות חדשה בקואליציה: מחלוקת בין ש"ס לציונות הדתית מעכבת את קידום מינויי רבני היישובים ברחבי הארץ, לאחר שהסיכומים שהושגו בין יו"ר ש"ס אריה דרעי ליו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', טרם יושמו כך פרסם לראשונה אברהם פריינד.

על פי המידע, ערב הבחירות סיכמו דרעי וסמוטריץ' לקדם את מינויים של כ-60 רבני יישובים ברחבי הארץ. אלא שכעת המהלך נעצר, לאחר שלטענת ש"ס סמוטריץ' מסרב לאשר את קידומו.

ברקע למשבר עומדת מחלוקת סביב מינוי רבנים ביהודה ושומרון. בציונות הדתית דורשים להוסיף למהלך גם מינויים ביישובי האזור, בעוד שבש"ס טוענים כי בשלב זה אין אפשרות טכנית לבצע את המינויים המבוקשים.

בציונות הדתית מציבים קו ברור ולפיו לא יאשרו את המהלך באופן חלקי. "או שיש מינויים גם ביהודה ושומרון, או שאין מינויים בכלל", מבהירים במפלגה.

העימות הנוכחי מצטרף למחלוקת נוספת בין שתי המפלגות, לאחר שרק שעות קודם לכן עיכבה הציונות הדתית את האישור הסופי של חוק הכשרות בוועדה למיזמים ציבוריים, בראשות ח"כ אוהד טל. המחלוקות האחרונות מעידות על מתיחות גוברת בין השותפות לקואליציה, על רקע שורת סוגיות הנוגעות לענייני דת ומדינה.