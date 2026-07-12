מכה כפולה לנתניהו: איזנקוט עוקף במנדטים ובהתאמה לראשות הממשלה

סקר כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון) מצביע על שינוי במפת הכוחות הפוליטית, כאשר לראשונה מאז הקמת מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט מוביל על הליכוד במספר המנדטים. לפי הסקר, מפלגתו של איזנקוט זוכה ל-24 מנדטים, לעומת 23 מנדטים לליכוד בראשות בנימין נתניהו.

על פי הסקר, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט מקבלת 15 מנדטים, ישראל ביתנו 10, הדמוקרטים 9, עוצמה יהודית 8, ש"ס 8, יהדות התורה 8, הציונות הדתית 5, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

עוד עולה מהסקר כי לראשונה בתרחיש שנבחן, גוש המפלגות המתנגד לנתניהו מסוגל להגיע ל-61 מנדטים ללא הישענות על המפלגות הערביות או החרדיות, זאת באמצעות צירוף מפלגה משותפת של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד.

גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה נרשם יתרון לאיזנקוט, שמקבל 41% תמיכה לעומת 37% לנתניהו.

בתרחיש נוסף שנבדק, מפלגה משותפת של ארדן, אדלשטיין ושקד זוכה ל-5 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה, בעוד שמפלגות בראשות בני גנץ וגיורא שמחי, יועז הנדל וצחי טרופר, וכן מפלגה בראשות עופר וינטר, אינן עוברות את אחוז החסימה.

הסקר בחן גם אפשרות של הצטרפות ח"כ צחי טרופר למפלגתו של איזנקוט. לפי התרחיש, מהלך כזה היה מגדיל את כוחה של "ישר!" ל-25 מנדטים ומרחיב את הפער מהליכוד לשני מנדטים.