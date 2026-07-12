"הדתיות האלה" על המחלות השקופות שמהן סובלות אלפי נשים

הדתיות האלה מדברות על מחלות שקופות של נשים ( אולפן סרוגים )

לא כל מחלה נראית לעין – אבל היא יכולה להשפיע על כל רגע בחייה של האישה. זה היה המסר המרכזי של פרק מיוחד בתוכנית "הדתיות האלה", שעסק במחלות שקופות אצל נשים ובמחיר הכבד שהן גובות מהמתמודדות איתן.

בפאנל השתתפו אביבית זהבי בינשטוק, רכזת תחום אנדומטריוזיס בקרן בריאה; רוני נוף מלץ מארגון "נשים לגופן"; דלית שמואלי, יו"ר עמותת "גוונים של סגול" למתמודדות עם פיברומיאלגיה וכאב כרוני; ויפית שובל, מהעמותה המטפלת בתסמונת השלפוחית הכאובה.

"הדתיות האלה" על המחלות השקופות - אולפן סרוגים "הדתיות האלה" על המחלות השקופות | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 35:07

במהלך הדיון ניסו המשתתפות להשיב על שאלה בסיסית אך מטלטלת: מהי בכלל "מחלה שקופה", ומדוע נשים רבות כל כך נאלצות לעבור שנים של כאב, בדיקות וחוסר ודאות – עד שמישהו מאמין להן. אחד הנושאים המרכזיים שנידונו היה היחס לנשים המתמודדות עם כאב כרוני, ובעיקר עם פיברומיאלגיה. המשתתפות תיארו כיצד רבות מהנשים שומעות שוב ושוב משפטים כמו "זה רק בראש שלך" או "את פשוט עייפה", מסרים שמעמיקים את תחושת הבדידות והייאוש ופוגעים גם בנפש, לא רק בגוף. הפאנל עסק גם באנדומטריוזיס ובשאלה היכן עובר הגבול בין כאבי מחזור שנחשבים "רגילים" לבין תסמינים שמחייבים בירור רפואי. המשתתפות הדגישו כי נערות רבות גדלות בתחושה שכאב הוא חלק בלתי נפרד מהנשיות, ולעיתים לומדות כבר מגיל צעיר שלא תמיד יאמינו למה שהן מרגישות. בדיון עלו גם הקשיים הייחודיים של נשים בחברה הדתית והמסורתית, שבה לא תמיד קל לדבר על נושאים אינטימיים כמו מחזור, כאב באגן או מחלות גינקולוגיות. המשתתפות קראו ליצור שיח מכבד, פתוח ומאפשר גם בתוך הקהילה הדתית, כדי שנשים לא יישארו לבד עם ההתמודדות.

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נושא נוסף שעלה היה גיל המעבר – תקופה משמעותית בחייהן של נשים, שלדברי המשתתפות עדיין מלווה בסטיגמות, בושה וחוסר מודעות. הן תהו מדוע החברה משקיעה בהכנת נערות לגיל ההתבגרות, אך כמעט שאינה מכינה נשים לשינויים הפיזיים והנפשיים של גיל המעבר.

עוד עסק הפאנל בתסמונת השלפוחית הכאובה, מחלה שמלווה פעמים רבות במבוכה ובתחושת בושה, וגורמת לנשים רבות להסתיר את מצבן ולהמשיך לסבול בשקט במשך שנים.

במהלך השיחה עלתה גם סוגיית הפערים ברפואה בין נשים לגברים. המשתתפות התייחסו למקרים שבהם נשים הסובלות מהתקפי לב או מכאבים משמעותיים אינן מאובחנות בזמן, וקראו להגברת המודעות למחקרים המצביעים על הבדלים באופן שבו מחלות מתבטאות אצל נשים ועל הצורך להקשיב טוב יותר לתלונותיהן.

לקראת סיום ביקשו המנחות מכל אחת מחברות הפאנל להעביר מסר לנשים הצופות. המסר שחזר שוב ושוב היה ברור: אם את מרגישה שמשהו בגוף שלך אינו תקין – אל תוותרי. המשיכי לשאול, להתעקש ולחפש מענה רפואי, גם אם הדרך ארוכה.

הפרק הסתיים בקריאה משותפת להגברת המודעות למחלות השקופות, לעידוד שיח פתוח יותר על בריאות האישה ולהקשבה אמיתית לכאב – גם כשהוא אינו נראה לעין.