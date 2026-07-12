הצעת הפשרה של דוד ביטן לקרב על הפריימריז בליכוד

דוד ביטן וראש הממשלה ( צילום: מרים אלסטר )

ח"כ דוד ביטן הגיש הערב (ראשון) הצעה חלופית לקביעת כללי הפריימריז בליכוד, זאת לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את ישיבת ועדת החוקה של המפלגה, שהייתה אמורה להכריע באשר לאופן הרכבת הרשימה לכנסת כך פרסם הכתב ביני אשכנזי ב"ישראל היום".

לפי ההצעה שהגיש ביטן, ראש הממשלה יקבל חמישה שריונים ברשימת הליכוד, במקומות 2, 6, 16, 39 ו-48. המתווה מצמצם משמעותית את מספר השריונים שעליהם דובר קודם לכן, לאחר שבמהלך היום עלו הצעות להעניק לנתניהו אפשרות לשריין בין שמונה לעשרה מועמדים מטעמו. על פי ההצעה, בבחירות הארציות יוכל כל מתפקד ליכוד לבחור עד 12 מועמדים בטופס ההצבעה. בנוסף, ייבחרו תשעה נציגים מקומיים, נציג אחד מכל אחד מתשעת מחוזות המפלגה, שישולבו ברשימה בהתאם לכללים שייקבעו.

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עוד קובעת ההצעה מנגנון להבטחת ייצוג נשי ברשימה. לפי המתווה, בכל אחת מחמש העשיריות הראשונות, מקומות 1 עד 50, תשוריין לפחות אישה אחת. בנוסף נקבע כי גם בהמשך הרשימה לא תהיה עשירייה שלמה ללא ייצוג נשי.

מוקדם יותר דווח כי ראש הממשלה הציג בפני בכירי הליכוד שתי חלופות אפשריות: הקמת ועדה מסדרת שתבחר את הרשימה, לצד בחירות למחוזות בלבד, או קיום פריימריז מלאים לרשימה הארצית, תוך מתן אפשרות לנתניהו לשריין מספר דו ספרתי של מועמדים מטעמו.

במפלגה העריכו במהלך היום כי נתניהו נוטה לאפשרות של קיום פריימריז, לצד הרחבת סמכותו לעצב את הרשימה באמצעות שריונים. לפי אותן הערכות, אחת המטרות הייתה לגבש מתווה שיוכל לזכות בתמיכת חברי ועדת החוקה ולהימנע מהתנגדות להצעות שיובאו לדיון.

נכון לעכשיו, טרם התקבלה החלטה סופית באשר למתווה שיאומץ, והדיונים בנושא צפויים להימשך בימים הקרובים.