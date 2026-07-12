בכיר אמריקני מאשר: תקפנו יעדי משמרות המהפכה במצרי הורמוז 

בכיר אמריקני אישר הערב (ראשון) כי צבא ארצות הברית ביצע לפני כשעה תקיפה נגד שורת יעדים של משמרות המהפכה האיראניים באזור מצרי הורמוז, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים והרגישים ביותר בעולם.

לדברי הבכיר, התקיפה כוונה נגד מערכות טילים, מערכי הגנה אווירית וסירות מירוץ קטנות של משמרות המהפכה. גורם אמריקני מסר כי מדובר ביעדים צבאיים ששימשו את הכוחות האיראניים באזור, אך בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על היקף התקיפה, הנזק שנגרם או מספר הנפגעים.

מצרי הורמוז נחשבים לאחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, כאשר חלק משמעותי מייצוא הנפט העולמי עובר דרכם מדי יום. בשל כך, כל התפתחות צבאית באזור זוכה לתשומת לב בינלאומית ומעלה חשש מפני הסלמה ביטחונית שעלולה להשפיע גם על הסחר העולמי ועל שוקי האנרגיה.