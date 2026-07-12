חמאס ניסה לשקם את יכולותיו בעיר עזה והותקף בעוצמה

פיצוץ בחאן יונס (ארכיון) ( יונתן זינדל/פלאש90 )

צה"ל הודיע היום (ראשון) כי תקף והשמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה. על פי הודעת הצבא, התקיפה בוצעה לאחר שהצטבר מידע שלפיו האתר שימש בתקופה האחרונה לייצור רכיבי אמצעי לחימה, בניגוד להסכם הפסקת האש.

בצה"ל מסרו כי מחבלי חמאס פעלו מתוך האתר בניסיון לשקם את יכולותיו הצבאיות של הארגון. עוד נמסר כי בזמן התקיפה שהו במקום מספר מחבלים, שלפי הצבא עסקו בקידום ובהוצאה לפועל של מתווי טרור שיועדו נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

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לדברי צה"ל, פעילות הייצור שהתנהלה במתחם היוותה הפרה של ההבנות שנקבעו במסגרת הפסקת האש, ולכן הוחלט לפעול להשמדת התשתית במסגרת המאמצים לסיכול התעצמותו המחודשת של חמאס.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל ועל כוחות הביטחון, תוך נקיטת פעולות נגד ניסיונות ההתעצמות של ארגוני הטרור ברצועת עזה.