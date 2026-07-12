חשש לגורלו: הציבור מתבקש לסייע במציאת אהרון ברקמן

מאמצי החיפוש אחר אהרון מתתיהו ברקמן, בן 24 מבית שמש, נמשכים גם היום (ראשון), לאחר שמאז יצא מביתו בשבת בשעות הצהריים נותק עמו הקשר ולא ידוע היכן הוא נמצא.

על פי המידע שפורסם, ברקמן יצא מביתו בשכונת רמה ד' בבית שמש. בהמשך התקבל מידע שלפיו הוא נראה באזור כביש 375, סמוך לאזור הלוויינים, ומאז לא התקבלו דיווחים נוספים על מקום הימצאו.

בעקבות ההיעדרות, מתנהלים באזור חיפושים בהשתתפות מתנדבים וגורמי סיוע. המארגנים פנו לציבור בקריאה דחופה להגיע לאזור ולהצטרף לסריקות, בתקווה שכל סיוע נוסף יוכל לסייע באיתורו של ברקמן במהירות.

בקרב גורמי החיפוש מדגישים כי כל פרט מידע, גם אם נראה שולי, עשוי להיות משמעותי. כל מי שראה את אהרון מתתיהו ברקמן, שוחח עמו או מחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו, מתבקש לדווח באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל או ליחידת הכלבנים לישראל.

כוחות החיפוש ממשיכים בסריקות באזור שבו נראה לאחרונה, לצד איסוף מידע נוסף, בתקווה להביא לאיתורו בשלום בהקדם האפשרי.