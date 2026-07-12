800 קילו חמאת בוטנים על הרצפה: המחווה החריגה לאמן ההולנדי

המשטח עליו חמאת הבוטנים במוזיאון ( צילום: צילום מסך )

מוזיאון בוימאנס ואן בונינגן ברוטרדם מציג בימים אלה מחווה יוצאת דופן לאמן ההולנדי וים ט. סכיפרס, שהלך לעולמו ביוני האחרון בגיל 83. במסגרת התערוכה, נפרשו לא פחות מ־800 קילוגרמים של חמאת בוטנים חלקה על פני רצפת חלל התצוגה - שחזור מדויק של אחת מיצירותיו הידועות ביותר.

העבודה, הנקראת "רצפת חמאת בוטנים" (Pindakaasvloer), הוצגה לראשונה בשנת 1969 כחלק מסדרת "כיסויי הרצפה" של סכיפרס. בהתאם להנחיות המקוריות של האמן, החומר נמרח בעובי של כשני סנטימטרים, תוך שימוש בחמאת בוטנים חלקה בלבד - ללא שברי בוטנים. מעבר לכך, המוזיאון קיבל חופש לקבוע את צורת היצירה והיקפה. הגרסה הנוכחית מוצגת במבנה ה-Depot - מתקן האחסון הפתוח הראשון בעולם לאמנות - ומתפרשת על פני שטח של כ-25 מטרים רבועים בצורת משושה. על פי הערכות, הכמות שנעשה בה שימוש מספיקה להכנת כ־15 אלף כריכי חמאת בוטנים.

מריחת חמאת הבוטנים במיצג ( צילום: צילום מסך )

היצירה אינה אובייקט פיזי קבוע, אלא רעיון - הוראות לביצוע שניתן לשחזר שוב ושוב. עובדה זו מדגישה את עקרונות האמנות הקונספטואלית, שבהם המחשבה והרעיון חשובים לא פחות מהחומר עצמו. לאורך השנים שוחזרה העבודה מספר פעמים, ואף נרשמו מקרים שבהם מבקרים דרכו עליה בטעות.

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סכיפרס נודע כאמן פרובוקטיבי ואבסורדי, ששילב בין אמנות חזותית, טלוויזיה ותרבות פופולרית. לצד יצירותיו האמנותיות, הוא גם היה המדבב של דמותו של ארני (שהפך ל'אריק' בגרסה הישראלית) בגרסה ההולנדית של "רחוב סומסום" - עדות נוספת לרבגוניות יוצאת הדופן שלו.

התערוכה החדשה תוצג עד תחילת ספטמבר, ומציעה למבקרים הזדמנות נדירה לחוות מקרוב יצירה שמאתגרת את ההגדרה המסורתית של אמנות - וגם, לא פחות חשוב, את חוש הריח.