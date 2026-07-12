אחרי כאלף שנה: האוצר ההיסטורי הוברח בחשאי לבריטניה

השטיח מוצג בנורמנדי, צרפת. ( צילום: Shutterstock )

שטיח באייה, אחד מהפריטים ההיסטוריים המפורסמים והמרשימים בעולם, הגיע לבריטניה לראשונה מזה קרוב לאלף שנה, לאחר מבצע העברה מורכב וסודי במיוחד מצרפת. היצירה, שאורכה כ-68 מטרים ומתארת את אירועי כיבוש אנגליה בידי ויליאם הכובש בשנת 1066, הובאה למוזיאון הבריטי בלונדון תחת אבטחה כבדה ובשיטות הטעיה מתקדמות.

השטיח יוצג לקהל הרחב בגלריית התערוכות סיינסברי שבמוזיאון הבריטי החל מ-10 בספטמבר 2026 ועד 11 ביולי 2027. כבר עתה נרשמת התעניינות עצומה, כאשר כרטיסים לחוויית ביקור בת 40 דקות, שמחירם נע בין 25 ל-33 ליש"ט, אזלו במהירות לאחר פתיחת המכירה. כאמור, למרות שמו, מומחים מדגישים כי היצירה אינה שטיח קלאסי אלא רקמה מורכבת, שנוצרה ככל הנראה באנגליה במאה ה-11 לפני שנשלחה לצרפת. כעת, כמעט אלף שנה לאחר מכן, היא שבה לאדמה שבה נוצרה - במהלך שמסמל לא רק הישג תרבותי, אלא גם חיזוק הקשרים בין שתי המדינות.

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לפי דיווחים, ההעברה בוצעה באמצעות שיירה שכללה גם 'משאית פיתיון' שנועדה להטעות גורמים שיכלו לנסות לשדוד את השטיח. מדובר באותה טכניקה שננקטה גם במהלך העברת השטיח לאחסון מאובטח בצרפת בשנה שעברה. לאחר הגעתו ללונדון, נפרק השטיח בשעות הלילה המוקדמות כדי לצמצם סיכונים ולשמור על חשאיות.

היצירה, שלמעשה אינה שטיח אלא רקמה עשויה צמר על גבי פשתן, מבוטחת בסכום המוערך בכ-800 מיליון ליש"ט במסגרת תוכנית ממשלתית בריטית ייעודית. הערכת השווי הגבוהה עוררה דיון בקרב חוקרי אמנות, במיוחד לאור גילה המתקדם של היצירה ושבריריותה.

הגעתו של שטיח באייה לבריטניה היא גם תוצאה של מהלך דיפלומטי ממושך. ההסכם בין המדינות הושג ביולי 2025 במהלך ביקור רשמי, אז סיכמו נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר על השאלת הפריט הנדיר. ההזדמנות נוצרה בעקבות סגירת מוזיאון באייה בנורמנדי לשיפוצים למשך שנתיים.