הסמארטפון החדש שמבטיח להפחית עייפות דיגיטלית

חברת Bigme הסינית מנסה שוב לשנות את האופן שבו אנו משתמשים בטלפון הנייד. הדגם החדש שלה, Hibreak Dual 2, הושק השבוע בקמפיין מימון המונים בפלטפורמת Kickstarter, ומציע שילוב לא שגרתי: מסך E‑Ink צבעוני קדמי לצד מסך LCD אחורי מלא - פתרון שמכוון ישירות למי שמרגיש שחיי המסך המודרניים הפכו למעייפים מדי.
ה-Hibreak Dual 2 מצויד במסך קדמי בגודל 6.13 אינץ’ בטכנולוגיית דיו אלקטרוני צבעונית, המיועדת לקריאה ממושכת, כתיבה ורישום הערות עם עט חכם. לטענת החברה, קצב הרענון של המסך מגיע עד 80 פריימים לשנייה - נתון חריג יחסית לעולם ה-E‑Ink, שמנסה לגשר על הפער בין חוויית קריאה “ניירית” לבין שימוש יומיומי דינמי יותר.
בצדו האחורי של המכשיר שולב מסך LCD בגודל 5 אינץ’, שמהווה שדרוג משמעותי לעומת הדור הקודם. במקום מסך קטן וסימבולי, המשתמש מקבל כאן ממשק שימוש מלא יחסית - להודעות, שליטה במדיה ואפילו ניווט באפליקציות, מבלי להפעיל את המסך הראשי.
בתוך המכשיר פועל מעבד Dimensity 8300 של MediaTek, יחד עם 12GB זיכרון RAM ו-256GB אחסון. המכשיר מריץ את Android 16 עם גישה מלאה לחנות Google Play, וכולל גם תמיכה ב־5G כפול, NFC וזיהוי פנים.
למרות המפרט המרשים, לא מעט פרטים עדיין נותרו בערפל. החברה טרם חשפה את קיבולת הסוללה, מערך המצלמות, משקל המכשיר או רזולוציית מסך ה-E‑Ink. גם חוויית השימוש המשלבת בין שני המסכים - נקודת תורפה ידועה במכשירים כפולי תצוגה - עדיין לא הוצגה לעומק.
הקמפיין, שעלה לאוויר ב-10 ביולי, מציע את המכשיר במחיר התחלתי של כ-599 דולר, עם הנחות מוקדמות למשתתפים הראשונים. אם יעמוד ביעדי המימון, Hibreak Dual 2 עשוי להפוך לניסוי מעניין נוסף בשוק מצומצם אך מתפתח - זה שמנסה לשלב בין סמארטפון מודרני לבין חוויית קריאה רגועה יותר.
השאלה הגדולה נותרת פתוחה: האם המשתמשים באמת מוכנים לוותר על מסכים זוהרים ומהירים לטובת פתרון היברידי שמבטיח שקט לעיניים – או שמדובר בגימיק נוסף שיחלוף כלעומת שבא?