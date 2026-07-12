קצין צה"ל איתן קנטמן מנריה, נפל בעת מילוי תפקידו

אבל כבד ירד על היישוב נריה לאחר שקהילת היישוב הודיעה היום (ראשון) על פטירתו של הקצין איתן ישראל קנטמן ז"ל.

בהודעת הקהילה נמסר כי איתן ז"ל הוא בנם של בניה ונעמה קנטמן, ואחיהם של אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה. בני הקהילה קיבלו את הבשורה בכאב רב, והביעו השתתפות עמוקה בצער המשפחה בשעה הקשה.

בהודעת האבל שפרסמה הקהילה נכתב: "קהילת נריה מודיעה בצער רב על פטירתו של הקצין איתן ישראל קנטמן ז"ל". עוד הוסיפו: "אנו שולחים תנחומים למשפחה בשעה קשה זו, 'בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים'".

בהמשך להודעת הקהילה, דובר צה"ל מסר כי קצין צה"ל אותר הבוקר ללא רוח חיים במרכז הארץ. עוד נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה משותפת של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל ציינו כי הודעה נמסרה למשפחתו וכי הצבא משתתף בצערה וימשיך ללוותה.